Минниханов призвал бизнес и местные власти готовиться к отражению атак с воздуха

«Все, что мы говорили о том, что будут проблемы, свершилось. Из-за того что вчера была ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс. Очнитесь, ребята! Никто вас не защитит, кроме себя. Везде должен быть запас (необходимых материалов и оборудования для ликвидации последствий ударов. – «Ведомости»), везде должны быть бригады (по устранению этих последствий. – «Ведомости»)», – заявил он 3 апреля на заседании правительства Республики Татарстан, проходившем в рамках международного форума TatEnergyExpo-2024. По его словам, не надо ждать, «что сработает противовоздушная оборона», так как она решает другие задачи. «Мы должны решать эти проблемы своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город», – заметил он.