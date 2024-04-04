Минниханов призвал бизнес и местные власти готовиться к отражению атак с воздуха

Минниханов призвал бизнес и местные власти готовиться к отражению атак с воздухаКрупные предприятия республики оснащаются комплексами защиты от дронов
«Все, что мы говорили о том, что будут проблемы, свершилось. Из-за того что вчера была ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс. Очнитесь, ребята! Никто вас не защитит, кроме себя. Везде должен быть запас (необходимых материалов и оборудования для ликвидации последствий ударов. – «Ведомости»), везде должны быть бригады (по устранению этих последствий. – «Ведомости»)», – заявил он 3 апреля на заседании правительства Республики Татарстан, проходившем в рамках международного форума TatEnergyExpo-2024. По его словам, не надо ждать, «что сработает противовоздушная оборона», так как она решает другие задачи. «Мы должны решать эти проблемы своими силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город», – заметил он.
2 апреля по общежитию учащихся образовательного центра «Алабуга политех» был нанесен удар украинскими беспилотниками, в результате чего было ранено 14 человек, в том числе восемь иностранных учащихся из Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии и Южного Судана. Еще один удар был нанесен по заводу «Танеко» в Нижнекамске. Он в результате атаки дронов серьезно не пострадал, сообщали власти города. Официально в «Татнефти» (владелец «Танеко») не комментируют вчерашний инцидент, но источник, близкий к компании, утверждают, что в направлении «Танеко» двигалось два БПЛА. «Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен», – написал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем Telegram-канале.
В связи с этим Минниханов отметил, что в первую очередь необходимо выстраивать систему безопасности в энергетике. «Вчерашняя ситуация показала, какие участки самые поражаемые и ощутимые? Конечно, энергетика, от них зависят все производства. И наш враг это чувствует», – заявил он.
В качестве ударных беспилотников-камикадзе украинской стороной использовались легкие самолеты А-22, в которых вместо мест пилота и пассажира были установлены дополнительные емкости с топливом, говорит источник, близкий к Минобороны. В таком виде они могли долететь до Казани с территории Украины, говорит он.
«У каждого важного предприятия невозможно поставить зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Для отражения угроз со стороны украинских БПЛА нужно искать менее дорогие ассиметричные меры, говорит редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. «Что это будет? Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или РЭБ в сочетании с чем-то еще? Тут нужно думать и экспериментировать. Знаю, что подобная задача стоит перед многими оборонными предприятиями и не только перед ними. В защите от дронов нуждаются и инфраструктурные объекты, и энергетика. Это актуальная задача, которая стоит перед многими», – говорит эксперт. Сейчас такие ружья делают уже более десятка предприятий, есть и импортные образцы.
В зависимости от площади предприятия и серьезности намерений по его защите стоимость систем может составлять от сотен тысяч до десятков миллионов рублей, поясняет Федутинов. При этом против использованных в Татарстане и многих других регионах крупных украинских беспилотников те же противодроновые ружья бесполезны и вообще защита от них не может состоять только из средств РЭБ, говорит эксперт. «Надо понимать, что они рассчитаны для противодействия легким БПЛА бытового класса. А мы имеем дело с более продвинутыми техническими решениями, для борьбы с которыми нужны другие системы», – отмечает Федутинов.