О чем говорят итоговые отчеты кандидатов в президенты России

В структуре расходов Путина преобладает агитация на телевидении (163 млн руб. из 318 млн), обращает внимание Захаров. «Любопытно, что почти столько же потратил на ТВ и Даванков (159 из 369 млн), но еще больше (202 млн) он потратил на печатную агитацию. Остальные два кандидата и вовсе сделали ставку на печатную агитацию. Слуцкий потратил на листовки 211 из 215 млн (на ТВ – 0, его предвыборные ролики показывали в рамках бесплатного эфирного времени), Харитонов – 121 из 171 млн (на ТВ – 13 млн). На агитацию в газетах кандидаты практически не тратились (только Путин и Харитонов направили на это по 2 млн руб.)», – сказал он «Ведомостям».