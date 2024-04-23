О чем говорят итоговые отчеты кандидатов в президенты России

О чем говорят итоговые отчеты кандидатов в президенты РоссииПобедитель собрал больше всех средств и стал единственным, кто израсходовал их не полностью
Центризбирком России (ЦИК) опубликовал итоговые отчеты кандидатов в президенты России, из которых следует, что победитель гонки Владимир Путин стал лидером по числу собранных средств (477 млн руб.) и единственным, кто израсходовал не все из них (остаток 31 млн руб.).
Из 477 млн жертвователям было сразу возвращено 128 млн (по закону объем избирательного фонда кандидатов в президенты не должен превышать 400 млн). Оставшиеся после выборов 31 млн руб. возвращены жертвователям пропорционально их взносам.
На втором месте оказался финишировавший на выборах третьим кандидат от партии «Новые люди» вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков (369 млн руб.). Занявший последнее место на выборах лидер ЛДПР Леонид Слуцкий собрал 215 млн руб., а «серебряный» призер гонки – кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Николай Харитонов – аккумулировал на избирательном счете 171 млн руб.
Это прибыльный политический гандикап для всех троих кандидатов от парламентских партий, ведь за каждый голос на президентских выборах партия получает из бюджета 152 руб., замечают политтехнолог Олег Захаров и электоральный юрист Дмитрий Конин. Таким образом, КПРФ пополнит партийный бюджет на 572 млн руб., «Новые люди» – более чем на 511 млн руб., ЛДПР – почти на 425 млн руб. «Чистая прибыль» бюджетного финансирования от участия в выборах у КПРФ составит 401 млн руб., у ЛДПР – 210 млн руб., у «Новых людей» – 142 млн руб. Путин шел на выборы как самовыдвиженец, поэтому его победа по бюджету страны не ударит, говорят эксперты.
В структуре расходов Путина преобладает агитация на телевидении (163 млн руб. из 318 млн), обращает внимание Захаров. «Любопытно, что почти столько же потратил на ТВ и Даванков (159 из 369 млн), но еще больше (202 млн) он потратил на печатную агитацию. Остальные два кандидата и вовсе сделали ставку на печатную агитацию. Слуцкий потратил на листовки 211 из 215 млн (на ТВ – 0, его предвыборные ролики показывали в рамках бесплатного эфирного времени), Харитонов – 121 из 171 млн (на ТВ – 13 млн). На агитацию в газетах кандидаты практически не тратились (только Путин и Харитонов направили на это по 2 млн руб.)», – сказал он «Ведомостям».
Традиционно за скобками официальной отчетности остаются расходы на агитацию в интернете, продолжает Захаров: одни платформы отказались от политической рекламы, на других она запрещена (в 2022 г. ЦИК рекомендовал кандидатам не использовать заблокированные принадлежащие признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta Facebook и Instagram), в остальных случаях продвижение кандидата осуществляется непрямой рекламой, а завуалированными методами, которые сложно подогнать под цели агитации. «В результате интернет-агитация проводится или силами штабов кандидатов, без прямых рекламных бюджетов, или “в серую”, без оплаты из избирательного фонда, и оценить ее масштабы по официальным отчетам кандидатов нельзя», – говорит эксперт.
Незарегистрированный ЦИК кандидат Борис Надеждин две трети собранных средств (66 млн руб. из 94 млн) потратил на сбор подписей, замечают Захаров и электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. Другие кандидаты, собиравшие подписи и не получившие регистрацию на выборы – Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости) – потратили значительно меньше (320 853 руб., 1,71 млн руб. и 569 960 руб. соответственно). По мнению Нестерова, это может свидетельствовать о том, что кандидаты лишь «изображали сбор подписей» и «делали фотографии для постов в соцсетях». Путин потратил на сбор подписей 11,86 млн руб. Он в итоге стал единственным зарегистрированным кандидатом-самовыдвиженцем.
Даванков стал лидером среди зарегистрированных участников выборов по объему полученных частных пожертвований (21,5 млн руб., что составило 5,8% от его избирательного фонда). Среди всех кандидатов в президенты больше всех средств от физических лиц получил Надеждин (86,6 млн руб., или 90,2% от избирательного фонда).
Выборы президента России прошли 17 марта при рекордной явке 77,49%. Владимир Путин одержал на них победу с результатом 87,28%. Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила ему удостоверение об избрании главой государства. Инаугурация Путина состоится 7 мая, сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас на заседании комитета.