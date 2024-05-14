Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Госдума утвердила 16 министров в новое правительство России

Нижняя палата впервые согласовала правительство целиком кроме силового блока
Анастасия Майер
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

Госдума утвердила 16 профильных министров в правительство России. Антон Алиханов утвержден в качестве министра промышленности и торговли, Антон Котяков – труда и социальной защиты, Сергей Цивилев – энергетики, Оксана Лут – сельского хозяйства, Роман Старовойт – транспорта, Алексей Чекунов – по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ирек Файзуллин – строительства и жилищно- коммунального хозяйства, Валерий Фальков – науки и высшего образования, Михаил Дегтярев – спорта, Сергей Кравцов – просвещения, Александр Козлов – природных ресурсов и экологии, Ольга Любимова – культуры, Михаил Мурашко – здравоохранения, Максим Решетников – экономического развития, Антон Силуанов – финансов, Максут Шадаев – цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Правительство в мае 2024 г. впервые целиком сформировало правительство по новым правилам, когда Госдума голосует не только за кандидатуру премьер-министра (как прежде), но и за всех членов кабмина (кроме силовых). В 2020 г. в Конституции появилась норма о том, что Госдума утверждает по представлению президента главу кабинета министров, а уже по представлению премьера – его заместителей и гражданских министров. До этого по Конституции Госдума давала согласие президенту на назначение премьера. В том же году поправки о том, что нижняя палата участвует в утверждении премьера, вице-премьеров и министров, были внесены в закон о правительстве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных