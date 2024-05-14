Госдума утвердила 16 министров в новое правительство России

Правительство в мае 2024 г. впервые целиком сформировало правительство по новым правилам, когда Госдума голосует не только за кандидатуру премьер-министра (как прежде), но и за всех членов кабмина (кроме силовых). В 2020 г. в Конституции появилась норма о том, что Госдума утверждает по представлению президента главу кабинета министров, а уже по представлению премьера – его заместителей и гражданских министров. До этого по Конституции Госдума давала согласие президенту на назначение премьера. В том же году поправки о том, что нижняя палата участвует в утверждении премьера, вице-премьеров и министров, были внесены в закон о правительстве.