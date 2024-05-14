Госдума утвердила 16 министров в новое правительство России

Госдума утвердила 16 министров в новое правительство РоссииНижняя палата впервые согласовала правительство целиком кроме силового блока
Госдума утвердила 16 профильных министров в правительство России. Антон Алиханов утвержден в качестве министра промышленности и торговли, Антон Котяков – труда и социальной защиты, Сергей Цивилев – энергетики, Оксана Лут – сельского хозяйства, Роман Старовойт – транспорта, Алексей Чекунов – по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ирек Файзуллин – строительства и жилищно- коммунального хозяйства, Валерий Фальков – науки и высшего образования, Михаил Дегтярев – спорта, Сергей Кравцов – просвещения, Александр Козлов – природных ресурсов и экологии, Ольга Любимова – культуры, Михаил Мурашко – здравоохранения, Максим Решетников – экономического развития, Антон Силуанов – финансов, Максут Шадаев – цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Правительство в мае 2024 г. впервые целиком сформировало правительство по новым правилам, когда Госдума голосует не только за кандидатуру премьер-министра (как прежде), но и за всех членов кабмина (кроме силовых). В 2020 г. в Конституции появилась норма о том, что Госдума утверждает по представлению президента главу кабинета министров, а уже по представлению премьера – его заместителей и гражданских министров. До этого по Конституции Госдума давала согласие президенту на назначение премьера. В том же году поправки о том, что нижняя палата участвует в утверждении премьера, вице-премьеров и министров, были внесены в закон о правительстве.