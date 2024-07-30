Премьер Италии Мелони приехала в Китай после выхода из инициативы «Пояс и путь»В Пекине она «перезапускает отношения» с Пекином и обсуждает украинский конфликт
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 29 июля встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего первого визита в эту страну. Его фоном служит недавний выход Италии, в декабре 2023 г., из глобальной китайской инициативы «Пояс и путь», где она была единственной участницей среди стран G7. Как сообщается на сайте премьера Италии, лидеры двух стран «рассмотрели приоритетные темы международной повестки дня, от войны на Украине до рисков дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке». Помимо этого обсуждалась ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и тема возможного реформирования Совбеза ООН.
Си при этом напомнил Мелони, что Китай и Италия находятся на противоположных концах древнего Шелкового пути, передает агентство «Синьхуа». Сейчас же в условиях невиданных за столетие изменений, по мнению Си, есть всего два сценария: либо идти к прогрессу вместе с другими, либо по отдельности – к регрессу. «Китай и Италия должны поддерживать и продвигать дух древнего Шелкового пути», – считает лидер КНР. Кроме того, Китай готов сотрудничать с Италией в новых областях, таких как электромобили и искусственный интеллект, передает центральное телевидение КНР. Пекин «приветствует итальянские компании, инвестирующие в Китай» и готов сам импортировать «больше высококачественных продуктов» из Италии.
Италия в марте 2019 г. во время визита Си в Рим подписала меморандум о взаимопонимании с Китаем по совместному продвижению «Пояса и пути». Согласно документу, стороны намеревались сотрудничать в развитии автомобильных и железных дорог, мостов, гражданской авиации, портов, сферы энергетики. В Италии тогда главным сторонником соглашения было входившее в правящую коалицию популистское «Движение пяти звезд». Ставший в 2021 г. премьер-министром от демократической партии Марио Драги был настроен уже более скептически по отношению к инициативе. Практические результаты сотрудничества за четыре года оказались из-за пандемии коронавируса незначительными, вроде запуска торгового поезда между китайским Чэнду и итальянским городком Мельцо.
Мелони и ее соратники из ультраправой партии «Братья Италии» критиковали упомянутый документ и позицию КНР по Тайваню еще до своего избрания, но после прихода к власти смягчили свою риторику. 6 декабря 2023 г. газета Corriere della Sera сообщила, что Италия официально вышла из инициативы «Пояс и путь», о чем она тогда уведомила по дипломатическим каналам китайскую сторону. Сейчас в Риме указывают, что то соглашение с Пекином так и не принесло ожидаемых экономических результатов, а развивать отношения успешно можно и без него. Кроме того, в июне 2023 г. власти Италии ограничили возможности крупнейшего акционера своего производителя шин Pirelli – китайской корпорации Sinochem вмешиваться в дела компании. Ключевые решения с того времени в Pirelli принимаются при одобрении 4/5 акционеров.
Мелони начала свой визит в Китай 27 июля, он должен продлиться пять дней, пишет агентство ANSA. При этом приглашение от китайской стороны ею было получено еще в конце 2023 г. Накануне она приняла участие в открытии выставки о венецианском путешественнике Марко Поло, который бывал в Китае и скончался ровно 700 лет назад, в пекинском музее мирового искусства. После этого в ее программе значились форум предпринимателей двух стран и переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном, который говорил об укреплении политического взаимодоверия. Как результат, они подписали трехлетний план по развитию сотрудничества в экономике.
Ли подчеркнул, что Китай считает необходимым добиться сбалансированного развития торговли (в 2023 г. ее оборот между странами составил $80 млрд с серьезным перекосом в сторону КНР) и укрепления сотрудничества в судостроении, авиации и космонавтике, новых источниках энергии, искусственном интеллекте. Китайский премьер выразил надежду, что Италия сможет обеспечить справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских предприятий. По словам Мелони, Италия стремится «перезапустить» отношения с Китаем и готова углублять сотрудничество. Она заверила, что Рим готов способствовать и стабильному развитию отношений между ЕС и Китаем. Помимо прочего, Мелони проведет встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (квазипарламент) Чжао Лэцзи.
В первую очередь визит Мелони связан именно с двухсторонней повесткой стран и его тональность можно назвать мажорной, говорит доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова. Для Италии важно иметь выгодные отношения с Китаем и нынешний визит отчасти нивелирует ее выход из «Пояса и пути», считает она. Мелони несколько раз после этого говорила, что уровень стратегического партнерства между странами сохранится, и сейчас государства ищут новую формулу взаимодействия. Таким образом, Мелони пытается вести двойную игру: ее выход из меморандума с КНР можно рассматривать как лояльность США и верность евро-атлантическим ценностям, но одновременно она хочет взаимовыгодного партнерства с Китаем, говорит эксперт. В частности, Италии важно нивелировать дефицит в товарообороте, увеличив свой экспорт в КНР, и снова привлечь к себе большее число китайских туристов, заключает Маслова.