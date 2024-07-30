Премьер Италии Мелони приехала в Китай после выхода из инициативы «Пояс и путь»

Мелони и ее соратники из ультраправой партии «Братья Италии» критиковали упомянутый документ и позицию КНР по Тайваню еще до своего избрания, но после прихода к власти смягчили свою риторику. 6 декабря 2023 г. газета Corriere della Sera сообщила, что Италия официально вышла из инициативы «Пояс и путь», о чем она тогда уведомила по дипломатическим каналам китайскую сторону. Сейчас в Риме указывают, что то соглашение с Пекином так и не принесло ожидаемых экономических результатов, а развивать отношения успешно можно и без него. Кроме того, в июне 2023 г. власти Италии ограничили возможности крупнейшего акционера своего производителя шин Pirelli – китайской корпорации Sinochem вмешиваться в дела компании. Ключевые решения с того времени в Pirelli принимаются при одобрении 4/5 акционеров.