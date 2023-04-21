Италия выйдет из инициативы КНР «Пояс и путь» и расширит сотрудничество с Тайванем

Для Китая очевидно, что ситуация в Европе меняется и у ее стран остается все меньше свободы маневра и шансов на обретение «стратегического суверенитета», отмечает заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Об этом же говорит и фактический развал диалога «17+1» между Китаем и 17 странами Центральной и Восточной Европы, добавляет эксперт. Разочарование в Италии низкой экономической отдачей сотрудничества в рамках «Пояса и пути» действительно присутствует, но нужно учитывать, что три года из этих четырех Китай был закрыт из-за пандемии. Вероятный разрыв соглашения Италией будет для Пекина уколом и напоминанием, что суверенитет европейских стран ограничен курсом, который направляется из Брюсселя и Вашингтона, но не вызовет очень резкую реакцию, уверен Ломанов. Совсем другое дело – позиция Рима по Тайваню, так как этот сюжет Пекин считает для себя «красной линией», напоминает аналитик. При этом Китай будет смотреть, насколько действия итальянцев будут вписываться в политику «одного Китая» и будут ли шаги, намекающие на повышение статуса отношений с Тайванем. Впрочем, анонсированные планы пока не попадают под такое описание, особенно если второе представительство острова в Италии не будет иметь признаков дипломатического консульства отдельного государства, заключает Ломанов.