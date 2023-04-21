Италия выйдет из инициативы КНР «Пояс и путь» и расширит сотрудничество с Тайванем

Италия выйдет из инициативы КНР «Пояс и путь» и расширит сотрудничество с ТайванемПремьер Мелони хочет доказать верность США
Итальянские официальные лица в частных беседах намекнули представителям Тайваня, что они, возможно, выйдут из китайской инициативы «Пояс и путь», одновременно развивая сотрудничество с островом в области полупроводников. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что представители итальянского министерства по делам предпринимательства обсуждали во время недавних встреч в Тайбэе расширение сотрудничества в вопросе производства и экспорта чипов. Окончательное решение по выходу из «Пояса и пути» должна будет принять премьер-министр страны Джорджа Мелони. Кроме того, по сообщениям Международного радио Тайваня, остров скоро планирует открыть свое второе представительство (де-факто консульство) в Италии – в Милане. Первое подобное учреждение функционирует в Риме под вывеской «представительство Тайбэя».
Италия в марте 2019 г. подписала меморандум о взаимопонимании с Китаем по совместному продвижению «Пояса и пути», что произошло во время визита в Рим председателя КНР Си Цзиньпина. Она стала единственной из стран G7, которая присоединилась к китайской инициативе. Согласно документу, стороны намеревались сотрудничать в развитии автомобильных и железных дорог, мостов, гражданской авиации, портов, сферы энергетики. В Италии тогда главными сторонниками соглашения было входившее в правящую коалицию популистское «Движение пяти звезд». Ставший же в 2021 г. премьер-министром от Демократической партии Марио Драги был настроен уже куда более скептически по отношению к сотрудничеству с Пекином. Практические результаты сотрудничества за прошедшие четыре года оказались из-за пандемии незначительными, но его сохранение по-прежнему имеет важное символическое значение для Пекина.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2022 г. товарооборот между Италией и Китаем составил $77,8 млрд, что больше показателя 2021 г. на $23 млрд (китайский экспорт в Италию в 2022 г. составил почти $51 млрд, а импорт – почти $27 млрд). В Италии также проживает крупная китайская диаспора численностью около 300 000 человек. Для сравнения, товарооборот между Италией и Тайванем в 2021 г. достиг лишь $5,57 млрд.
До своего избрания Мелони и ее соратники из ультраправой партии «Братья Италии» критиковали меморандум 2019 г. и позицию КНР по Тайваню, но с момента прихода к власти осенью 2022 г. отказывались от публичных комментариев по этой теме. Соглашение с КНР будет автоматически продлено в 2024 г., если Италия не откажется от него.
Как указывал Bloomberg, уже в 2019 г. Вашингтон и Брюссель выражали обеспокоенность возможным доступом КНР к итальянским телекоммуникациям и портам. Bloomberg отмечает, что сейчас за решением Рима об участии в «Поясе и пути» внимательно следят в Вашингтоне и других западных столицах. Решение Мелони даст сигнал о ее готовности соблюдать на практике свою проамериканскую риторику. Кроме того, власти Италии изучают способы ограничить влияние китайской компании Sinochem на итальянского производителя шин Pirelli SpA (Sinochem – его крупнейший акционер).
Меморандум о присоединении к «Поясу и пути» изначально должен был содействовать росту итальянской экономики и увеличению экспорта в Китай, говорит доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России Елена Маслова. Этого не произошло, поэтому «можно говорить, что итальянцы в некотором роде разочаровались в этом меморандуме, так как он не принес каких-то экономических выгод для их страны», считает эксперт.
В то же время Мелони старается не допустить появления зависимости от Китая, подобной той, что у страны была ранее от российских энергоресурсов. И потому сейчас вопрос о дальнейшей судьбе Италии в «Поясе и пути» выходит на первый план: срок меморандума, подразумевающий автоматическую пролонгацию без наличия возражений, истекает. Если власти Италии решат выйти из него, ей необходимо будет утвердить это решение в парламенте и поставить в известность Китай, что, несомненно, приведет в ухудшению двусторонних отношений, считает Маслова.
За прошедшее с 2019 г. время действительно не возникло ни одного значимого проекта между Италией и Китаем, а конкретные инициативы, предусмотренные меморандумом, так и не были реализованы. «Здесь сыграла свою роль пандемия коронавируса. Одним из самых значимых проектов между сторонами в рамках «Пояса и пути» стал запуск торгового поезда между китайским Чэнду и итальянским городком Мельцо, но и он не получил своего развития», – отмечает Маслова. По мнению эксперта, в сотрудничестве с Тайванем для Италии на первый план выходит доступ к полупроводниковым технологиям, но при этом страны ЕС в настоящий момент стараются развивать их сами. Поэтому нет оснований говорить, что в усилении сотрудничества с Тайванем у итальянского правительства есть стратегически важные экономические и стратегические интересы. Перед Мелони, по мнению Масловой, стоит задача «подтвердить свою благонадежность и верность» атлантическим ценностям и США.
Для Китая очевидно, что ситуация в Европе меняется и у ее стран остается все меньше свободы маневра и шансов на обретение «стратегического суверенитета», отмечает заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Об этом же говорит и фактический развал диалога «17+1» между Китаем и 17 странами Центральной и Восточной Европы, добавляет эксперт. Разочарование в Италии низкой экономической отдачей сотрудничества в рамках «Пояса и пути» действительно присутствует, но нужно учитывать, что три года из этих четырех Китай был закрыт из-за пандемии. Вероятный разрыв соглашения Италией будет для Пекина уколом и напоминанием, что суверенитет европейских стран ограничен курсом, который направляется из Брюсселя и Вашингтона, но не вызовет очень резкую реакцию, уверен Ломанов. Совсем другое дело – позиция Рима по Тайваню, так как этот сюжет Пекин считает для себя «красной линией», напоминает аналитик. При этом Китай будет смотреть, насколько действия итальянцев будут вписываться в политику «одного Китая» и будут ли шаги, намекающие на повышение статуса отношений с Тайванем. Впрочем, анонсированные планы пока не попадают под такое описание, особенно если второе представительство острова в Италии не будет иметь признаков дипломатического консульства отдельного государства, заключает Ломанов.