Китай готовит новые ответные меры на санкции США и ЕС

Китай готовит новые ответные меры на санкции США и ЕСОн может лимитировать или вовсе прекратить поставки стратегического сырья
Пекин собирается перейти в санкционную контратаку на США, которые ввели в последние пять лет большое число торговых и технологических ограничений против КНР, в первую очередь в критически важной сфере полупроводников. В руках Пекина есть ряд весьма чувствительных рычагов, отмечает 17 апреля Financial Times (FT).
Ранее в этом году Пекин уже ввел ряд санкционных ограничений. 16 февраля министерство коммерции КНР добавило две американские компании, Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense (подразделение Raytheon Technologies), в список «ненадежных организаций» из-за продажи оружия Тайваню. Эти предприятия больше не могут участвовать во внешнеэкономической деятельности, связанной с Китаем. Им запрещено вкладывать средства и размещать производства и заказы в КНР.
Как отмечают авторы статьи в FT, Китай может пойти дальше в целях снизить влияние в стране иностранных компаний. По информации газеты, Пекин сейчас проводит «аудит» западных интересов в стране. И изучает возможность ограничения доступа западных стран к материалам и технологиям, которые необходимы автопрому, в том числе для производства электромобилей. Предполагается, что КНР может ввести ограничения на поставки в США и страны Европы редкоземельных металлов, которые применяются в производстве аккумуляторов и лидаров, используемых для управления беспилотными автомобилями.
Китай – крупнейший экспортер ряда редкоземельных металлов, а также переработчик лития (около 60% от мирового объема) и кобальта (65%).
У КНР есть относительно удачный опыт ограничения поставок редкоземельных металлов – в 2010 г. такая мера принималась в отношении Японии во время обострения из-за спорных островов Сенкаку. Тогда это поставило под удар электронную и автомобилестроительную отрасли Японии, что заставило Токио смягчить позицию.
Новую стратегию Си западные эксперты описывают как нацеленный удар по отраслям и компаниям, который несет небольшие риски рикошета по собственным интересам Китая. Впрочем, в решительность Пекина верят далеко не все. Бывший советник по Китаю президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы Пол Хенле уверен, что Пекин не планирует переходить к кампании широкомасштабного возмездия, а вместо этого будет «хирургическим путем» демонстрировать свое недовольство. Излишняя агрессивность может помешать восстановительному росту экономики КНР после пандемии COVID-19, полагает Хенле.
США и их партнеры не собираются снижать накал борьбы с Китаем, продолжая вводить различные ограничения. К примеру, 12 апреля США ввели санкции против китайской компании China Aerospace Technology Company – как пояснили в госдепе, за предоставление спутниковых снимков Украины посредникам, которые якобы связаны с ЧВК «Вагнер». 14 апреля ввели санкции против двух китайских компаний и четырех китайских граждан за поставку химических веществ мексиканским наркокартелям для производства фентанила. 17 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что страны Запада ищут способы «сократить свои экономические отношения с Китаем, пытаясь ограничить связи в определенных секторах, которые они считают стратегическими». Отмечается, что военная операция России на Украине изменила подход западных держав к своей стратегии в отношении КНР. По словам высокопоставленных западных экономических чиновников, страны G7 все больше беспокоятся, что Китай в случае конфликта или новой пандемии может просто перекрыть ключевой экспорт, будучи ведущим поставщиком ряда товаров.
Около 60%
от мирового объема переработки лития приходится на Китай и кобальта (65%)
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин полагает, что по мере ухудшения отношений с США КНР будет действовать в привычной осторожной манере, выбирая направления с минимальным количеством издержек для китайской экономики и оказывая давление на отдельные сегменты рынка. Речь может идти об экспорте оборудования и полуфабрикатов для производства солнечных батарей или об эмбарго на редкоземельные металлы для производителей электронной продукции. Китай будет пытаться отвечать подобными мерами как на репрессивные шаги со стороны США, так и на какие-то особо раздражающие их шаги в отношении Тайваня. Нет уверенности, что в Пекине готовы брать на себя инициативу, но ответные шаги китайцев будут становиться все более жесткими, говорит Кашин. В целом под китайскими санкциями будут оказываться прежде всего те, кто проводит дискриминационную политику против китайских игроков на своем рынке, отмечает эксперт.
США разгоняют санкционный маховик в отношении Китая, но если сравнивать эти санкции с антироссийскими, то речь идет об эскалации низкой интенсивности, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. У Китая заготовлены свои механизмы, продолжает эксперт, там уже подготовлена законодательная база и правовые механизмы, которые фактически позволяют вводить блокирующие санкции в отношении иностранных лиц. Если раньше Китай действовал в основном неформальными санкционными ограничениями, то сейчас они во многом формализуются, отмечает Тимофеев. Если американская сторона будет продолжать жесткое давление на Китай, то, по мнению эксперта, ответ не заставит себя ждать. Главный рычаг Китая – это его рынок, на котором отдельные американские компании могут ограничиваться в операциях. Второй рычаг – некоторые экспортные поставки, в частности поставки редкоземельных металлов, которые важны для США. В американском конгрессе уже долгое время обсуждается вопрос о том, как снизить зависимость от поставок редкоземельных металлов и как Китай может использовать эту зависимость для достижения своих целей. Тем не менее экономика Китая тесно интегрирована в глобальную и потому разрыв связей между Китаем и США, особенно если он будет неконтролируемым, может иметь очень серьезные последствия, уверен Тимофеев. Подобный разрыв связей может произойти только в случае чрезвычайной политической необходимости, вероятность появления которой в сегодняшней турбулентной ситуации предсказать невозможно, заключает эксперт.
В подготовке статьи участвовал Сергей Ярошенко