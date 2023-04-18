Китай готовит новые ответные меры на санкции США и ЕС

США разгоняют санкционный маховик в отношении Китая, но если сравнивать эти санкции с антироссийскими, то речь идет об эскалации низкой интенсивности, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. У Китая заготовлены свои механизмы, продолжает эксперт, там уже подготовлена законодательная база и правовые механизмы, которые фактически позволяют вводить блокирующие санкции в отношении иностранных лиц. Если раньше Китай действовал в основном неформальными санкционными ограничениями, то сейчас они во многом формализуются, отмечает Тимофеев. Если американская сторона будет продолжать жесткое давление на Китай, то, по мнению эксперта, ответ не заставит себя ждать. Главный рычаг Китая – это его рынок, на котором отдельные американские компании могут ограничиваться в операциях. Второй рычаг – некоторые экспортные поставки, в частности поставки редкоземельных металлов, которые важны для США. В американском конгрессе уже долгое время обсуждается вопрос о том, как снизить зависимость от поставок редкоземельных металлов и как Китай может использовать эту зависимость для достижения своих целей. Тем не менее экономика Китая тесно интегрирована в глобальную и потому разрыв связей между Китаем и США, особенно если он будет неконтролируемым, может иметь очень серьезные последствия, уверен Тимофеев. Подобный разрыв связей может произойти только в случае чрезвычайной политической необходимости, вероятность появления которой в сегодняшней турбулентной ситуации предсказать невозможно, заключает эксперт.