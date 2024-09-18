Ракеты, традиционные ценности и Шаман: что обсуждали на первом заседании Госдумы

Ракеты, традиционные ценности и Шаман: что обсуждали на первом заседании ГосдумыВернувшиеся из отпусков депутаты обсудили ситуацию в приграничье, выборы и меры по укреплению патриотизма
Госдума начала осеннюю сессию. Открыл ее председатель Госдумы Вячеслав Володин, который поздравил с избранием депутатами экс-членов правительства – Викторию Абрамченко, Олега Матыцина и Николая Шульгинова, которые вошли во фракцию «Единая Россия» после избрания по округам. Также депутатом стал Ярослав Самылин от «Новых людей», получивший мандат по списку партии.
Володин рассказал, что перед пленарным заседанием разговаривал с президентом Владимиром Путиным, который пожелал депутатам эффективной работы. По словам спикера, сейчас в законодательном портфеле нижней палаты находятся 1113 законопроектов, из которых 236 приняты в первом чтении, два – во втором, поэтому «работа предстоит большая». Володин рассказал, как депутаты провели свой отпуск, хотя и напомнил, что «у политиков отпусков не бывает» – было проведено два выездных совещания совета думы в Санкт-Петербурге и Самаре, прошло расширенное заседание совета Думы, посвященное детскому отдыху.
Володин сказал, что на совете Думы договорились изменить подход к организации правительственных часов. Сейчас они проходят на основе договоренностей между профильными комитетами и министерствами, и по сути выступление министра представляет собой отчет о деятельности. Теперь же решено проводить по какой-либо проблеме, для обсуждения которой в Думу будут приглашать представителей кабмина. На заседания будут звать профильного вице-премьера и министров.
Среди приоритетов работы Госдумы на осень Володин назвал исполнение послания президента, поддержку участников специальной военной операции (с февраля 2022 г. Госдума приняла 112 законов, связанных со спецоперацией), принятие бюджета на следующий год и плановый период 2026-2027 гг., рассмотрение вопросов ЖКХ, защиту традиционных ценностей, совершенствование миграционной политики, повышение «эффективности парламентского контроля за реализацией нацпрограмм». По последнему пункту Володин сказал, что в течение года ряд министерств «подгоняют данные целеполагания под ситуацию, как она сложилась», что недопустимо. Поэтому комитеты должны взять этот вопрос под контроль, добавил спикер.
Потом Володин говорил про внешнюю политику, заявив, что у России «все больше и больше друзей». По его словам, «в этом году провели комиссию на уровне парламентов с Китаем, Вьетнамом, планируем поездку в Индию, к нам приезжают большие делегации». Долго говорил Володин о Вашингтоне и его желании «сохранить свою гегемонию». Затем председатель Госдумы затронул и тему возможного использования Украиной дальнобойных ракет для ударов по России: «Мы ответим, и нам есть чем ответить. Более мощное оружие стоит наготове». Затем, правда, спикер заявил, что президент «делает все для того, чтобы остановить ядерную катастрофу». «Поэтому им [западным политикам] надо остановиться. Ну а нам, коллеги, со своей стороны, надо более эффективно работать», – закончил выступление спикер.
После его выступления высказались лидеры думских фракций. В выступлении председателя КПРФ Геннадия Зюганова были несколько панические ноты – он говорил о повышении уровня тревожности, вторжении Украины в Курскую область, налетах беспилотников, росте цен и пр. Затем Зюганов перешел к выборам, рассказал, что встречался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Беловым, которому объяснял, что «город трех революций не может не участвовать в выборах»: «Снимает нашего секретаря, громит нашу фракцию». Раскритиковал Зюганов и голосование в Москве, где для получения бумажных бюллетеней нужно было написать заявление: «Традиционные ценности – это когда голосуют бюллетенем, и я имею полное право на это».
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий критиковал Зюганова за выступление, отмечая, что не нужно клеймить выборы и «раздувать искусственное межфракционное противоречие». Он говорил о поддержке спецоперации, о высокопрофессиональном руководстве Центробанка, что «с Санкт-Петербурга надо брать пример» [кандидата от ЛДПР на выборы губернатора допустили, он набрал 18% голосов] и что ЛДПР «показали уникальный результат [на выборах] в Москве, Санкт-Петербурге», а также республике Алтай.
С темы выборов свое выступление начал председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Он напомнил, что трехдневное голосование было временной мерой в пандемию. Он согласился с Зюгановым и заявил, что «любая отмена бумажных бюллетеней бьет по самому главному избирателю России – тому, кто поддерживает президента». Критиковал Миронов и муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Он тоже говорил о выборах губернатора в Санкт-Петербурге, отметив, что в городе нет конкуренции на выборах. Критиковал он и выборы в Туве, в Марий Эл, Забайкальском крае, Калмыкии. Затем Миронов перешел и к ситуации в Курской области, правда, уже не предвыборной. Он назвал вторжение на «суверенную территорию ядерной державы» безумием.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сначала был настроен оптимистично и говорил о предстоящем принятии бюджета, национальных проектах. А затем начал критиковать концерты Шамана за 16 млн руб., проведение мероприятий: «Проводили гастрономические шоу, авиационные шоу. Вот [вице-спикер Госдумы] Владислав Даванков был в Марий Эл. Люди спрашивают его: "Ну что это вообще. Гастрономические шоу, это вот прямо сейчас…" Может быть, они говорят, давайте пенсионерам газ проведут». Про Курскую область Нечаев тоже высказался, напомнив, что волонтеры из разных регионов помогали жителям: «Патриотизм – это как раз когда мы созидаем, а не когда людям песни поем, как надо Родину любить». Нечаев предложил компаниям, которые сначала ушли из России, а теперь думают о возвращении – он привел в пример LG и Visa – ввести плату «от миллиарда рублей» за возвращение: «Россия – не проходной двор».
Выступил Нечаев и с предложением отменить уголовную ответственность для тех, кто оскорбляет законодательную власть, и оставить только для тех, кто оскорбляет исполнительную: «Мне кажется, и так на нас с вами много чего накидывают, поэтому давайте хотя бы уголовку за оскорбление депутатов отменим. Потому что бывают моменты, когда депутаты выходят на трибуну и всерьез говорят, что женщин надо на кухню задвинуть, чтобы детей рожали, а не образование получали. <…> В принципе за такое, наверное, можно и кого-то пооскорблять». Завершил выступление лидер «Новых людей» напоминанием, что после того, как в Госдуме отменили продажу алкоголя (видимо, речь идет о его же инициативе), все «ходим трезвые, довольные», и предложил все начинать с себя.
Завершал выступления лидеров фракций Владимир Васильев из «Единой России», который, кажется, посвятил выступление Зюганову. Он рассказал, что «голосовал в Москве вечером, голосовал с паспортом, то есть можно было голосовать», а в Петербурге голосование было неэлектронное. Затем он заявил, что «коллеги» в Крыму получили больше голосов, а где-то больше получила «Единая Россия», и последнее партию устраивает. Затем Васильев сказал все-таки об «атмосфере единения», которая создана в Госдуме, но при этом где-то есть «местечковые отношения, коррупция никуда не ушла»: «Но мы не можем объявлять войну сразу на всех фронтах». Он призвал сохранить «доверие друг перед другом».
После этого Госдума проголосовала по кадровым проектам постановлений. Абрамченко стала вице-спикером Госдумы («за» проголосовали 421 человек). Затем депутаты поддержали постановление о назначении Матыцина председателем комитета Госдумы по спорту, Шульгинова – по энергетике, Ирины Белых – по просвещению, Ольги Казаковой – по культуре («за» проголосовали 427 человек).