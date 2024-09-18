Ракеты, традиционные ценности и Шаман: что обсуждали на первом заседании Госдумы

Выступил Нечаев и с предложением отменить уголовную ответственность для тех, кто оскорбляет законодательную власть, и оставить только для тех, кто оскорбляет исполнительную: «Мне кажется, и так на нас с вами много чего накидывают, поэтому давайте хотя бы уголовку за оскорбление депутатов отменим. Потому что бывают моменты, когда депутаты выходят на трибуну и всерьез говорят, что женщин надо на кухню задвинуть, чтобы детей рожали, а не образование получали. <…> В принципе за такое, наверное, можно и кого-то пооскорблять». Завершил выступление лидер «Новых людей» напоминанием, что после того, как в Госдуме отменили продажу алкоголя (видимо, речь идет о его же инициативе), все «ходим трезвые, довольные», и предложил все начинать с себя.