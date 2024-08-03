Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Госдуме перестали продавать алкоголь из-за «Новых людей»

Ведомости

Супермаркет в здании Государственной думы перестал продавать алкоголь. О том, что это произошло по инициативе «Новых людей», сообщил лидер фракции Алексей Нечаев.

«Уверен, что качество законопроектов от этого только вырастет», – отметил Нечаев.

Он поблагодарил депутата Госдумы Сардану Авксентьеву («Новые люди»), выступившую с инициативой убрать алкоголь из думского супермаркета, и председателя Госдумы Вячеслава Володина за оперативную реакцию.

19 июня Авксентьева предложила убрать алкоголь из думского магазина. Свое заявление она сделала после того, как Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме.

3 июля депутат Госдумы сообщила, что убирать алкоголь начали сразу после ее публикации.

Супермаркет в здании Госдумы открылся в 2017 г. В ассортименте были представлены российские сыры моцарелла и дорблю, кондитерские изделия, молочная продукция, алкоголь, мясо, рыба, фрукты, семечки, икра и другое. Кроме того, в нем есть отдел кулинарии.

Исторически алкоголь продавался в думском буфете. Также алкоголь продают в буфете Совета Федерации, впрочем, неизвестно, чтобы кто-то из постоянных посетителей жаловался на расширение ассортимента.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных