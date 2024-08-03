В Госдуме перестали продавать алкоголь из-за «Новых людей»
Супермаркет в здании Государственной думы перестал продавать алкоголь. О том, что это произошло по инициативе «Новых людей», сообщил лидер фракции Алексей Нечаев.
«Уверен, что качество законопроектов от этого только вырастет», – отметил Нечаев.
Он поблагодарил депутата Госдумы Сардану Авксентьеву («Новые люди»), выступившую с инициативой убрать алкоголь из думского супермаркета, и председателя Госдумы Вячеслава Володина за оперативную реакцию.
19 июня Авксентьева предложила убрать алкоголь из думского магазина. Свое заявление она сделала после того, как Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме.
Супермаркет в здании Госдумы открылся в 2017 г. В ассортименте были представлены российские сыры моцарелла и дорблю, кондитерские изделия, молочная продукция, алкоголь, мясо, рыба, фрукты, семечки, икра и другое. Кроме того, в нем есть отдел кулинарии.
Исторически алкоголь продавался в думском буфете. Также алкоголь продают в буфете Совета Федерации, впрочем, неизвестно, чтобы кто-то из постоянных посетителей жаловался на расширение ассортимента.