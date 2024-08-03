В Госдуме перестали продавать алкоголь из-за «Новых людей»

Супермаркет в здании Госдумы открылся в 2017 г. В ассортименте были представлены российские сыры моцарелла и дорблю, кондитерские изделия, молочная продукция, алкоголь, мясо, рыба, фрукты, семечки, икра и другое. Кроме того, в нем есть отдел кулинарии.