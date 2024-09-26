Наиболее скандальными стали выборы 1824 г. Один из кандидатов Джон Куинси Адамс работал госсекретарем в кабинете президента Джеймса Монро. Именно при нем разработали доктрину Монро, которую затем не раз использовали против СССР. Во время голосования 1824 г. госсекретарь Адамс получил меньше голосов, чем популярный герой войны 1812 г. Эндрю Джексон (30,9% против 41,4%). Но ни тот, ни другой не набрали необходимого количества голосов выборщиков. В итоге исход президентской гонки снова определяли в палате представителей.