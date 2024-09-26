Господин госсекретарьКак менялась должность, которую придумали специально для Томаса Джефферсона
235 лет назад, 26 сентября 1789 г., Томас Джефферсон впервые в истории США был назначен на должность государственного секретаря. Рассказываем, как личность первого госсекретаря повлияла на госдеп и его последователей.
Первый госсекретарь
По нынешним временам карьера Томаса Джефферсона выглядит неправдоподобной. В 14 лет после смерти отца он превратился в состоятельного плантатора с 5000 акров земли (20 кв. км) и 52 рабами. К 19 годам получил высшее образование в Колледже Вильгельма и Марии. В 24 года занялся адвокатурой и почти сразу заработал репутацию самого квалифицированного юриста страны. В 26 лет за неоценимые заслуги Томаса Джефферсона избрали в заксобрание Виргинии.
В 33 года он возглавил «комитет пяти» и написал главный документ в американской истории – Декларацию о независимости. В 36 занял кресло губернатора Виргинии, а в 42 представлял интересы США во Франции. Многие американцы считали ее основным союзником Штатов. Помимо политической деятельности Томас Джефферсон занимался агрономией, архитектурой, археологией, палеонтологией, философией. К 46 годам он был настолько значим, что специально для него придумали пост.
13 января 1781 г. Второй Континентальный конгресс – фактически правительство того времени – создал должность секретаря иностранных дел в образованном годом ранее министерстве иностранных дел США (аналог главы МИД). Первое время, пока Джефферсон оставался за границей, ее занимал дипломат Джон Джей. Но американцы не считают его госсекретарем.
Лишь 15 сентября 1789 г. конгресс по инициативе первого президента Джорджа Вашингтона принял закон о переименовании «секретаря иностранных дел» в «государственного секретаря», а министерства – в госдепартамент. Название позаимствовали в словаре злейшего врага – Британии. Государственными секретарями там называли посланников в колонии и, что важнее, старшего советника английского короля.
Приглашение занять обновленный пост получил Томас Джефферсон. Вторая статья Конституции США позволяет президентам привлекать советников. Первым этим правом воспользовался президент Джордж Вашингтон.
В общей сложности Вашингтон создал четыре должности: Томаса Джефферсона назначил государственным секретарем, Генри Нокса – военным министром, Эдмунда Рэндольфа – генеральным прокурором и Александра Гамильтона – министром финансов. Современный кабинет американского президента состоит из вице-президента и 15 секретарей. Государственный секретарь все еще считается самым старшим министром.
Госдепартамент занимается всеми иностранными делами: международными отношениями и договорами, миграцией и экстрадицией, мониторит права человека, торговлю и военные конфликты за рубежом. Госсекретарь также оформляет отставки вице-президентов и президентов. Без него они не считаются действительными. Например, госсекретарь Генри Киссинджер получил и оформил отставки вице-президента Спиро Агню в 1973 г. и президента Ричарда Никсона в 1974 г.
Немаленький круг обязанностей во многом определила квалификация самого Джефферсона. Отец-основатель Джон Адамс считал, что государственный секретарь должен обладать «начитанностью в области законов, правительств и истории. Вся земная Вселенная должна охватываться его разумом». Некоторые из функций госсекретари получили, потому что ими занимался Томас Джефферсон: они отвечают за сохранение Большой печати, журналов и документов Континентального конгресса 1774 г., копий Декларации о независимости и Конституции США.
Будучи посланником во Франции, он вел переговоры о гуманитарном сотрудничестве, но и о военном и торговом, например, о договоре с Пруссией (1785) и Консульской конвенции с Францией (1788). Позже при нем установили дипломатические отношения с Российской империей. В переписке с Александром I он называл Россию «самой дружески расположенной к США из всех стран мира».
Президентский трамплин
Томас Джефферсон не только стал первым государственным секретарем, но первым и из госсекретарей избрался президентом Соединенных Штатов.
Впервые он баллотировался в 1796 г. Тогда на голосовании выборщиков первое место занял конкурент Джефферсона – вице-президент Вашингтона Джон Адамс (выиграл три голоса). По правилам, победивший кандидат становился президентом, проигравший – вице-президентом.
Перед выборами соперники дружили, несмотря на разные политические взгляды: федералист Джон Адамс выступал за мощное правительство, а Томас Джефферсон – за расширенные полномочия штатов. Во время работы в Белом доме противоречия настолько окрепли, что президент перестал приглашать своего заместителя на министерские заседания.
В ответ Томас Джефферсон начал критиковать «начальника» задолго до начала президентской гонки 1800 г. Выглядело это странным: как если бы Камала Харрис рассказала про проблемы со здоровьем Байдена сразу после его победы над Дональдом Трампом в 2020 г.
Благодаря кампании против первого лица Джефферсон и его однопартиец Аарон Берр обошли Джона Адамса и набрали по 73 голоса выборщиков. Исход выборов решал парламент.
Томас Джефферсон надеялся, что Берр признает его авторитет и сам откажется от Белого дома. Но тот решил побороться и почти победил. Палата представителей США не могла определиться с фаворитом и 36 раз голосовала прежде, чем признала Томаса Джефферсона президентом.
Проигравший лидер Джон Адамс пропустил церемонию инаугурации нового президента и не разговаривал с Томасом Джефферсоном около 12 лет. После второго срока Томас Джефферсон покинул Белый дом в возрасте 66 лет. Выйдя на пенсию, он основал Виргинский университет. По иронии судьбы Джон Адамс и Томас Джефферсон умерли в один день – 4 июля 1826 г. По легенде, последними словами Джона Адамса стали: «А Томас Джефферсон еще жив…»
После избрания Джефферсона пост госсекретаря считался стартовой площадкой для президентских кампаний. В XIX в. политики стремились стать госсекретарем, просто чтобы заявить об амбиции избраться. В каждом новом главе госдепа видели преемника действующего президента.
Наиболее скандальными стали выборы 1824 г. Один из кандидатов Джон Куинси Адамс работал госсекретарем в кабинете президента Джеймса Монро. Именно при нем разработали доктрину Монро, которую затем не раз использовали против СССР. Во время голосования 1824 г. госсекретарь Адамс получил меньше голосов, чем популярный герой войны 1812 г. Эндрю Джексон (30,9% против 41,4%). Но ни тот, ни другой не набрали необходимого количества голосов выборщиков. В итоге исход президентской гонки снова определяли в палате представителей.
Парламентарии проголосовали за Джона Куинси Адамса, потому что его поддержал третий кандидат – сенатор от Кентукки Генри Клей (13%). В качестве благодарности новый президент Джон Куинси Адамс назначил Клея своим госсекретарем. Сейчас американцы считают этот обмен настоящей «коррупционной сделкой».
В общей сложности президентами становились шесть госсекретарей: Томас Джефферсон (1800), Джеймс Мэдисон (1808), Джеймс Монро (1816), Джон Куинси Адамс (1824), Мартин Ван Бюрен (1836) и Джеймс Бьюкенен (1856). Позже госсекретарей президентами не избирали. Многие называют это «проклятием Бьюкенена».
При Джеймсе Бьюкенене страна оказалась на грани развала из-за разногласий по вопросам рабства. Большинство американских исследователей считают его худшим лидером в истории Соединенных Штатов. После него единственным президентом, который в прошлом имел дипломатический опыт, стал Джордж Буш-старший. Ранее он представлял США в ООН.
Президент Бьюкенен не виноват. Просто изменились кратчайшие пути в Белый дом. В XX в. американцы голосовали за кандидатов, которые привыкли к избирательным кампаниям и лучше с ними справлялись, например, за губернаторов Джимми Картера, Рональда Рейгана и Билла Клинтона. В итоге последним президентом, пришедшим из кабинета министров, стал Герберт Гувер (1929-1933). Он возглавлял министерство торговли в правительстве Калвина Кулиджа.
Шанс для меньшинств
После того как госсекретарей перестали избирать президентами, пост оказался открытым для иммигрантов, женщин и чернокожих политиков.
Государственный секретарь – наивысшая должность в американском правительстве, которую может получить человек, родившийся за пределами Соединенных Штатов. Выше путь для него закрыт законом. Самыми известными мигрантами на посту госсекретаря стали Генри Киссинджер, родившийся в Баварии (Германия), Мадлен Олбрайт – она родом из Чехословакии.
На одной из присяг к Мадлен Олбрайт подошел мужчина из Эфиопии и сказал: «Только в Америке беженец может встретиться с государственным секретарем». Она ответила: «Только в Америке беженец может стать государственным секретарем». Госпожа госсекретарь приехала в США из Праги в 1948 г. Затем она окончила женский колледж Уэллсли в Массачусетсе, консультировала по внешней политике ведущих демократов, включая Билла Клинтона, и стала постоянным представителем США в ООН.
Бывший президент Джордж Буш-младший говорил, что Мадлен Олбрайт «воплотила в жизнь американскую мечту». Она стала не просто мигранткой, которая попала в Белый дом, но и первой женщиной, занявшей пост госсекретаря. Именно при ней НАТО стало активнее расширяться на восток.
Мадлен Олбрайт начала «дипломатию брошей» (которую в некотором виде продолжила глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина). На легкие переговоры Олбрайт надевала броши в виде солнца, цветов и воздушных шаров, на сложные – змей, крабов и ос.
В честь своего назначения на пост госсекретаря США Олбрайт приобрела брошь американского дизайнера Вивиан Шимоямы в виде разбитого стеклянного потолка. Так в политической системе США называют преграды, которые мешают женщинам подниматься выше должностей среднего уровня. В 2015 г. Олбрайт надела ее еще раз, когда Хиллари Клинтон заявила о выдвижении в президенты.
После Мадлен Олбрайт госсекретарями работали темнокожие политики: Колин Пауэлл, который прославился демонстрацией пробирки с ложной сибирской язвой в Совбезе ООН, и Кондолиза Райс, которую из-за жесткой политики в России иногда называли «Зарайз».
Томас Джефферсон вряд ли представлял такой исход. Он был рабовладельцем. Единовременно Джефферсон владел примерно 200 рабами, около половины – младше 16 лет. В общей сложности в его собственности побывали около 600 человек. Исследователи считают его отцом по крайней мере шести детей рабыни-мулатки Салли Хемингс. Как политик Томас Джефферсон выступал против работорговли, но оставил весьма расистские замечания про отсталость темнокожего населения.
Вместо утешительного приза
Сейчас пост госсекретаря используют в качестве утешительного приза – в американской политической системе это высшая должность, на которую можно назначить (чаще всего голосование в сенате становится формальным). Но в случае смерти президента госсекретарь считается четвертым в очереди на «престол» – после вице-президента, спикера палаты представителей и главы сената.
Пост госсекретаря стал компенсацией и для сенатора и экс-первой леди Хиллари Клинтон. Во время выборов президента 2008 г. она проиграла партийные праймериз и поддержала своего соперника Барака Обаму. После победы новый президент выдвинул Клинтон на пост госсекретаря.
Чтобы подчеркнуть важность события, в первый день ее работы госдеп посетили и президент Барак Обама, и вице-президент Джозеф Байден. Первой официальной встречей Хиллари Клинтон стали переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, на которых они «перезагрузили» отношения России и Соединенных Штатов в 2009 г. За годы работы Клинтон поставила рекорд по количеству стран, которые посетила в статусе госсекретаря: 112 за четыре года.
После Хиллари Клинтон пост госсекретаря занял еще один видный демократ Джон Керри. Партия выдвигала его на выборы президента 2004 г., но тогда выиграл действовавший президент Джордж Буш-младший (интересно, что они являются дальними родственниками).
Керри всерьез рассматривали на роль кандидата от демократов и во время выборов 2008 и 2012 гг. Но он не ввязывался и поддержал Барака Обаму. После переизбрания на второй срок Обама номинировал Керри на пост госсекретаря. На годы его работы в госдепе выпали кризисы в Сирии и на Украине. В итоге Керри принадлежит рекорд по перелетам за время работы госсекретарем (1,4 млн миль в воздухе).
В ходе президентской кампании 2016 г. наблюдатели отмечали, что Хиллари Клинтон может стать первым государственным секретарем, которого избрали президентом после Бьюкенена (впервые за 160 лет). Но этого не произошло. Выборы тогда выиграл Дональд Трамп.
Приоритет юристам
Как и Томас Джефферсон, госсекретари в основном работали юристами – не менее 53 из 71 министра. Некоторые занимались правом не в одном поколении. Нынешнего госсекретаря Энтони Блинкена воспитал отчим Самуэль Пизар – юрист МОК, консультант Дэвида Рокфеллера и Джона Кеннеди. Сам Блинкен изучал право в Колумбийском университете.
Опыт госслужбы перед назначением также имели 53 госсекретаря. Выборные посты они занимали гораздо реже (всего 44 министра). С силовиками работали 30 госсекретарей, в частном секторе – 10, в сфере высшего образования – только 8.
Томас Джефферсон пробыл госсекретарем около четырех лет и покинул кабинет в декабре 1793 г. после конфликта с министром финансов Александром Гамильтоном. В американской истории дольше всего этот пост занимал лауреат Нобелевской премии мира за создание ООН Корделл Халл. Он работал в кабинете Франклина Рузвельта с 1933 по 1944 гг. и покинул его по болезни.
Меньше всего пост занимали Рекс Тиллерсон (2017-2018) и Лоуренс Иглбергер (1992-1993). По информации американской прессы, Тиллерсон лишился поста из-за нежелания выходить из «ядерной сделки» с Ираном, Иглбергер – из-за симпатии к Сербии во время конфликта в Югославии. В печати его шутливо называли Лоуренсом Сербским (по аналогии с голливудским фильмом «Лоуренс Аравийский»).
Предпринимателям здесь не место
Самым скандальным выдвижением стал Рекс Тиллерсон – председатель и главный исполнительный директор ExxonMobil. В общей сложности он проработал в нефтяной компании 41 год. Тесные связи с компанией-гигантом и стали поводом для критики. Под руководством Тиллерсона Exxon реализовывала крупные проекты в РФ. Сам Тиллерсон несколько раз встречался с президентом Владимиром Путиным. В 2013 г. российский лидер наградил его орденом Дружбы.
На самом деле корпоративный опыт не мешает справляться с обязанностями госсекретаря. Наиболее эффективными исследователи считают госсекретарей, которые начинали корпоративными юристами, в том числе Элиу Рута (1905-1909), Филандера Нокса (1909-1913) и Роберта Лансинга (1915-1920).
Топ-менеджерами работали по меньшей мере четыре госсекретаря. Например, занимавший пост госсекретаря в кабинете Рональда Рейгана Джордж Шульц около восьми лет возглавлял инженерно-строительную компанию Bechtel. Государственный секретарь при Франклине Рузвельте и Гарри Трумэне Эдвард Стеттиниус-младший работал вице-президентом General Motors и председателем совета директоров United States Steel.
Наконец, первый госсекретарь Томас Джефферсон совмещал государственный пост с управлением плантациями. Правда, справлялся он с этим не очень хорошо: на момент смерти долги составляли около $100 000 – в пересчете на современные деньги почти $3 млн.
Проблемой Рекса Тиллерсона стало отсутствие опыта госслужбы или работы на выборной должности. Его предшественники такой опыт имели. За это же критиковали и назначившего его президента Дональда Трампа. Политики оказались не готовы сдавать свои места предпринимателям: Тиллерсон оставался в должности всего один год и 58 дней.