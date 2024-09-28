Что известно о ситуации в Курской области на 28 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 28 сентябряВС России отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
Бои в Курской области продолжаются 54-й день. Вооруженные силы России отражают попытки ВСУ пересечь государственную границу, потери противника за сутки составили более 370 человек. Активность беспилотников в Коренево снизилась, но сложной ситуация остается в соседнем Глушковском районе.
«Ведомости» собрали данные о ситуации в Курской области на 28 сентября.
Сводка от Минобороны
Последние сутки подразделения группировки войск «Север» продолжали наступления в регионе, в ходе которых нанесли поражение силам нескольких бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Подразделения группировки, как следует из сводки, также отразили атаку противника в направлении Любимовки и сорвали попытки контратак в направлении сел Кремяное и Черкасское Поречное и деревни Камышевка. В результате ВСУ, по данным Минобороны РФ, потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.
ВС РФ также смогли отразить пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, там противник потерял более 60 человек, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. В районах 19 населенных пунктов авиация и артиллерия поразила живую силу и украинскую технику. Кроме того, российская армия атаковала резервы противника в Сумской области Украины, которая граничит с территорией России.
За сутки ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, два артиллерийских орудия и восемь автомобилей, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. С начала вторжения в регион потери украинской армии достигли более 18 130 военных.
Отдельно ведомство опубликовало кадры работы расчетов 82-мм автоматических минометов «Василек» бригады морской пехоты группировки войск «Север». Там рассказали, что минометы сжигают позиции противника в приграничном районе Курской области.
Активность беспилотников над Коренево снизилась
ВСУ стали реже атаковать поселок Коренево при помощи беспилотников, сообщила ТАСС руководитель проекта помощи животным на линии фронта Евгения Михайлова.
«Под дронами мы живем. У нас есть возможность подавлять дроны, есть глушилки, и мы небо видим: что над нами летает, какие типы дронов и собираются ли они совершать атаку. Активность беспилотников над Коренево уже не такая сильная, как была в начале наката», – сказала она.
При этом в поселке Глушково обстановка складывается «крайне жесткая»: над дорогой постоянно летают дроны и «пытаются что-то сжечь», добавила Михайлова.
Глава Кореневского района Марина Дегтярева сообщила вечером 27 сентября об эвакуации 12 человек из села Обухово. Имена вывезенных граждан она опубликовала в своем Telegram-канале.
Более 800 человек воссоединились с близкими
Российский Красный Крест (РКК) подготовил аналитику о работе организации по восстановлению семейных связей в Курске. По данным РКК, воссоединиться после наступления ВСУ на регион смог 821 человек. 125 граждан из этого числа – военнослужащие. Всего организация приняла 5290 обращений, из них более 3000 заявлений поступило через сайт РКК. Принято 5602 звонка от граждан, которые хотели получить психологическую помощь или уточнить информацию по обращениям. Красный Крест разыскивают людей в Суджанском районе (45,54% граждан), Кореневском (9,2%) и Глушковском (5,65%). Еще около 40% пропавших жителей региона ищут в других районах.