Что известно о ситуации в Курской области на 28 сентября

Российский Красный Крест (РКК) подготовил аналитику о работе организации по восстановлению семейных связей в Курске. По данным РКК, воссоединиться после наступления ВСУ на регион смог 821 человек. 125 граждан из этого числа – военнослужащие. Всего организация приняла 5290 обращений, из них более 3000 заявлений поступило через сайт РКК. Принято 5602 звонка от граждан, которые хотели получить психологическую помощь или уточнить информацию по обращениям. Красный Крест разыскивают людей в Суджанском районе (45,54% граждан), Кореневском (9,2%) и Глушковском (5,65%). Еще около 40% пропавших жителей региона ищут в других районах.