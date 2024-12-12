Минобороны пытается взыскать 8 млрд рублей со структуры «Ростеха»Иск может быть связан с поставкой тренажеров
Минобороны подало иск к Конструкторскому бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (КБП), входящему в состав холдинга «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», обнаружили «Ведомости» в картотеке Арбитражного суда Москвы. Военное ведомство оспаривает исполнение обязательств по договорам поставки товаров и требует взыскать с бюро неустойку в 7,8 млрд руб.
Иск был зарегистрирован 2 декабря. Как следует из картотеки, предварительное судебное заседание назначено на 28 января 2025 г. Но уже известно, что удовлетворить ходатайство Минобороны о рассмотрении дела в закрытом режиме суд отказался.
Суть исковых требований официально не раскрывается. «Ведомости» направили запросы в Минобороны, КБП, «Высокоточные комплексы» и ГК «Ростех».
КБП занимается разработкой и производством широкой номенклатуры наиболее востребованных вооружений – противотанковых комплексов «Корнет», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», боевых модулей «Бережок» и «Бахча» для БМП, управляемых снарядов «Краснополь» и др.
Что такое КПБ
КБП является совладельцем Центрального конструкторского бюро аппаратостроения (ЦКБА, 15,52%). Другими акционерами ЦКБА являются материнская структура КБП «Высокоточные комплексы» (35,02%), «Тулаточмаш» (26,88%), НПО ПКРВ (3,73%, совладелец – КБП), Императорский тульский оружейный завод (1,54%) и др. Выручка компании за 2023 г. составила 17,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,7 млрд руб.
По словам источника «Ведомостей» в оборонно-промышленном комплексе, скорее всего, иск не связан с поставками критически важных систем вооружений, которые КБП выпускает в соответствии с планом, и может касаться тренажеров. При этом в практике Минобороны всегда выставлять иски в случае невыполнения контрактных обязательств, но это не означает, что дело заканчивается выплатой неустоек даже в случае выигрыша процесса, продолжает собеседник. Как правило, стороны ищут иные способы решения вопроса. Как правило, стороны пытаются решить конфликт в досудебном порядке, говорит другой источник «Ведомостей».
«Высокоточные комплексы» неоднократно публично заявляли о резком росте производства продукции. В мае 2024 г. гендиректор холдинга Олег Рязанцев сообщил, что в 2023 г. «рост по отношению к предыдущим годам может достигать от 5 до 20 раз по отдельной номенклатуре» (цитата по ТАСС).
Контракты КБП
В апреле 2016 г. ЦКБА получило заказ Минобороны на поставку статических компьютерных тренажеров ТОПК-916-С огневой подготовки экипажей БМД-2, следует из открытых данных. Такой тренажер предназначен для обучения механиков-водителей навыкам вождения боевой машины десанта. Кроме того, в октябре 2015 г. ЦКБА выиграло конкурс на поставку и ввод в эксплуатацию тренажера 9Ф852 противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С». Но были случаи, когда ЦКБА не было допущено к конкурсам Минобороны из-за несоответствия заявки или указания в ней недостоверной информации: в ноябре 2016 г. они попытались выиграть конкурс на поставку подвижной метеорологической радиотелеметрической информационно-измерительной станции. Еще в июне ЦКБА подавало две заявки. Первая касалась поставки тренажера для подготовки специалистов артиллерийской батареи 9Ф701-1. Вторая связана с поставкой тренажера для подготовки операторов лазерного целеуказателя-дальномера 1Д22, командиров, старших офицеров батарей.
Как выяснили «Ведомости» из открытых источников, само КБП не получало контрактов от Минобороны, но его дочерняя структура – Центральное конструкторское бюро автоматики (АО «ЦКБА») такие конкурсы выигрывало, свидетельствуют данные портала госзакупок.
Судя по тому, что иск содержит требования о взыскании неустойки, можно сделать ряд предположений относительно его успешности, прокомментировал «Ведомостям» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Истец не заявляет требований о возврате ему части или всей стоимости товаров/услуг по контракту, что может говорить о том, что товары поставлены в полном объеме и были приняты заказчиком, рассуждает юрист. То есть, поясняет Жарский, судя по всему, контракт исполнен, но в процессе могли возникнуть нарушения, предполагающие возможность применения штрафных санкций, чаще всего это нарушение сроков.
Контракты, заключаемые Минобороны, включая оборонный заказ, регулируются 44-ФЗ, напомнил собеседник. В данном случае главная особенность заключается в том, что предмет закупки может составлять государственную тайну и в такой ситуации доступ к информации ограничен, объясняет эксперт.-
В подготовке статьи участвовала Яна Суринская