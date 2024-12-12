Минобороны пытается взыскать 8 млрд рублей со структуры «Ростеха»

Контракты КБП

В апреле 2016 г. ЦКБА получило заказ Минобороны на поставку статических компьютерных тренажеров ТОПК-916-С огневой подготовки экипажей БМД-2, следует из открытых данных. Такой тренажер предназначен для обучения механиков-водителей навыкам вождения боевой машины десанта. Кроме того, в октябре 2015 г. ЦКБА выиграло конкурс на поставку и ввод в эксплуатацию тренажера 9Ф852 противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С». Но были случаи, когда ЦКБА не было допущено к конкурсам Минобороны из-за несоответствия заявки или указания в ней недостоверной информации: в ноябре 2016 г. они попытались выиграть конкурс на поставку подвижной метеорологической радиотелеметрической информационно-измерительной станции. Еще в июне ЦКБА подавало две заявки. Первая касалась поставки тренажера для подготовки специалистов артиллерийской батареи 9Ф701-1. Вторая связана с поставкой тренажера для подготовки операторов лазерного целеуказателя-дальномера 1Д22, командиров, старших офицеров батарей.