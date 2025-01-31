ВЦИОМ: работу Путина одобряют 74,9% опрошенных россиян

Уровень поддержки партии «Единая Россия» снизился до 34,6% (-0,7 п. п. за неделю), почти за год падение составило 8,7 п. п. ЛДПР поддерживают 10,3% (+0,2 п. п. за неделю) опрошенных, КПРФ – 10,1% (-0,3 п. п.), «Новых людей» – 6,2% (0,0 п. п. за неделю), а «Справедливую Россию» – 4,2% (+0,1 п. п.). Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, то 12,9% россиян не стали бы участвовать в голосовании, а 11,1% хотели бы поддержать непарламентские партии. Еще 9,2% затруднились рассказать о своих действиях в случае, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в нижнюю палату.