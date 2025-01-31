ВЦИОМ: работу Путина одобряют 74,9% опрошенных россиян

ВЦИОМ: работу Путина одобряют 74,9% опрошенных россиянДеятельность кабмина положительно оценили 50,9% респондентов
С 20 по 26 января работу Владимира Путина на посту президента РФ положительно оценили 74,9% опрошенных россиян, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель меньше на 0,3 п. п. результата предыдущей недели и на 1,3 п. п. меньше, чем почти год назад, когда исследование проводилось с 22 по 28 января.
В опросе участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод – телефонное интервью.
На прямой вопрос о доверии Путину утвердительно ответили 78,1% респондентов. Такой же результат ВЦИОМ указывал и в период с 13 по 19 января. Год назад показатель доверия был выше на 0,8 п. п.
Одобрили работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России с 20 по 26 января 52,4% (+0,4 п. п. за неделю) и 50,9% (+1,9 п. п. за неделю) респондентов соответственно. В прошлом году эти показатели были выше: 53,6% и 53,9%.
На прямой вопрос о доверии главе кабмина утвердительно ответили 61,3% (0,0 п. п. за неделю). Лидеру КПРФ, Геннадию Зюганову, доверяют 33,3% (+0,7 п. п. за неделю) опрошенных, главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,4% (+4,0 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,5% (+1,5 п. п.), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,9% (+1,8 п. п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» снизился до 34,6% (-0,7 п. п. за неделю), почти за год падение составило 8,7 п. п. ЛДПР поддерживают 10,3% (+0,2 п. п. за неделю) опрошенных, КПРФ – 10,1% (-0,3 п. п.), «Новых людей» – 6,2% (0,0 п. п. за неделю), а «Справедливую Россию» – 4,2% (+0,1 п. п.). Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, то 12,9% россиян не стали бы участвовать в голосовании, а 11,1% хотели бы поддержать непарламентские партии. Еще 9,2% затруднились рассказать о своих действиях в случае, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в нижнюю палату.
В конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что данные опросов социологов о доверии Путину могут колебаться в зависимости от его публичной активности. Но при этом, отметил Песков, глава государства пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения страны. Это является очевидным фактом, считает представитель Кремля.