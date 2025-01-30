Дума направила в конгресс США запрос в связи с обсуждением покушения на Путина

В тексте обращения указано, что Госдума «с крайним возмущением и одновременно со всей серьезностью» восприняла слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что Байден и Блинкен обсуждали организацию убийства Путина. В документе подчеркнуто, что это может быть квалифицировано как «акт международного государственного терроризма», а отсутствие реакции США на заявление Карлсона можно расценить «как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности».