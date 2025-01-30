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Дума направила в конгресс США запрос в связи с обсуждением покушения на Путина

Российские депутаты требуют провести тщательное расследование и наказать виновных
Дарья Снегова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Государственная дума РФ направила обращение к конгрессу США в связи с информацией об обсуждении бывшим президентом США Джо Байденом и экс-госсекретарем Энтони Блинкеном организации покушения на главу российского государства Владимира Путина. Аналогичный документ был направлен в ООН. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В тексте обращения указано, что Госдума «с крайним возмущением и одновременно со всей серьезностью» восприняла слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что Байден и Блинкен обсуждали организацию убийства Путина. В документе подчеркнуто, что это может быть квалифицировано как «акт международного государственного терроризма», а отсутствие реакции США на заявление Карлсона можно расценить «как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности».

В обращении отмечается, что упомянутое обсуждение является преступлением, несет «серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне».

Госдума требует провести тщательное расследование этой информации. В случае ее подтверждения «виновные должны понести неотвратимое наказание».

27 января Карлсон в беседе с политическим обозревателем Мэттом Таибби заявил, что американская администрация при Байдене «пыталась убить» Путина. При этом журналист не привел никаких доказательств.

После этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы принимают все меры для охраны президента.

Володин 29 января призвал воспринимать серьезно слова Карлсона и тщательно расследовать озвученную им информацию. Песков призвал не верить бездоказательной информации о планах по убийству Путина, от кого бы она ни исходила. По его словам, «непонятно, что имелось в виду».

Также 29 января Володин пообещал обратиться в конгресс США с просьбой провести расследование этой ситуации. Предложение об обращении в ООН внес руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

«Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Сутки прошли с момента заявления Такера Карлсона, а они молчат. Ни Блинкен не опровергает, ни Байден», – заявил тогда Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что «любые вызовы и угрозы президенту» рассматриваются как угроза России. Она напомнил, что по законам США «это преступление может грозить и электрическим стулом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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