ГД обратится к США и ООН с требованием расследовать планы покушения на Путина

ГД обратится к США и ООН с требованием расследовать планы покушения на ПутинаВолодин отметил отсутствие комментариев со стороны Штатов
Госдума планирует направить в ООН и конгресс США обращение о необходимости проведения расследования информации о подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
На пленарном заседании Госдумы на заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена по предложению экс-госсекретаря Энтони Блинкена обсуждала подготовку покушения на Путина, обратил внимание председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Обратиться в конгресс США с просьбой провести расследование этой ситуации пообещал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил недопустимость таких высказываний на государственном уровне.
«Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Сутки прошли с момента заявления Такера Карлсона, а они молчат. Ни Блинкен не опровергает, ни Байден», – заявил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что «любые вызовы и угрозы президенту» рассматриваются как угроза России. Она напомнил, что по законам США «это преступление может грозить и электрическим стулом».
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов предложил направить этот документ также в адрес ООН. Инициативу поддержали руководители других фракций.
27 января Карлсон в беседе с политическим обозревателем Мэттом Таибби заявил, что американская администрация при Байдене «пыталась убить» Путина. При этом журналист не привел никаких доказательств.
После этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы принимают все меры для охраны президента.
Володин 29 января призвал воспринимать серьезно слова Карлсона и тщательно расследовать озвученную им информацию. Песков призвал не верить бездоказательной информации о планах по убийству Путина, от кого бы она ни исходила. По его словам, «непонятно, что имелось в виду».