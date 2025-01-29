ГД обратится к США и ООН с требованием расследовать планы покушения на Путина

Володин 29 января призвал воспринимать серьезно слова Карлсона и тщательно расследовать озвученную им информацию. Песков призвал не верить бездоказательной информации о планах по убийству Путина, от кого бы она ни исходила. По его словам, «непонятно, что имелось в виду».