Приведет ли отмена санкций США и ЕС к возрождению Сирии

Страны Евросоюза (ЕС) намерены снять санкции с Сирии, заявила 20 мая верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел и обороны участников организации. При этом члены ЕС сохранят часть ограничений в отношении членов семьи свергнутого президента Башара Асада и их сподвижников, а также лиц, замешанных в нарушениях прав человека в арабской республике, передает Reuters. В тот же день The National со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС написала, что снятие европейцами санкций с Сирии станет «авансовым платежом» в обмен на обещание Дамаска продолжить процесс демократизации в стране. Другой собеседник издания сообщил, что Брюссель планирует сохранить санкции в отношении лиц, причастных к убийствам в марте гражданского населения в провинции Латакия на средиземноморском побережье, где, по данным SOHR, погибло более 1000 человек.