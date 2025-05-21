Приведет ли отмена санкций США и ЕС к возрождению Сирии

Приведет ли отмена санкций США и ЕС к возрождению СирииБез создания дееспособного правительства это невозможно
Страны Евросоюза (ЕС) намерены снять санкции с Сирии, заявила 20 мая верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел и обороны участников организации. При этом члены ЕС сохранят часть ограничений в отношении членов семьи свергнутого президента Башара Асада и их сподвижников, а также лиц, замешанных в нарушениях прав человека в арабской республике, передает Reuters. В тот же день The National со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС написала, что снятие европейцами санкций с Сирии станет «авансовым платежом» в обмен на обещание Дамаска продолжить процесс демократизации в стране. Другой собеседник издания сообщил, что Брюссель планирует сохранить санкции в отношении лиц, причастных к убийствам в марте гражданского населения в провинции Латакия на средиземноморском побережье, где, по данным SOHR, погибло более 1000 человек.
Большую часть санкций против Сирии европейские государства ввели в связи с гражданской войной в стране. Но после захвата власти там вооруженной оппозицией в декабре 2024 г. ЕС ведет активный диалог с Дамаском. В конце февраля Брюссель снял ряд ограничений на поставки нефти, газа, электроэнергии и предметов роскоши в арабскую республику, а также в сфере транспортного сектора, включая авиацию, и финансов. Правда, Европейский совет предупредил, что эти санкции могут быть восстановлены, если сирийское руководство не проведет реформы.
На данный момент в отношении Сирии сохраняются европейские ограничения, связанные с торговлей оружием, товарами двойного назначения, программным обеспечением для перехвата и наблюдения, а также предметами сирийского культурного наследия.
Отменой санкций ЕС пытается продемонстрировать свою субъектность в глобальной политике и на Ближнем Востоке, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Правда, по его словам, эти меры демонстрируют отсутствие у Брюсселя четкого понимания ситуации в регионе и внятной стратегии на ближневосточном направлении. «Новый сирийский режим по европейским критериям такой же неоднозначный, как предыдущий. То есть, по их логике, санкционное давление на Дамаск должно не снижаться, а по крайней мере сохраняться. Возможно, так они еще пытаются послать сигнал Москве о готовности отмены ограничений только при смене власти», – заметил политолог.
Кроме того, продолжает Белов, европейские власти также пытаются ускорить процесс возвращения сирийских беженцев из Европы в свои дома, но в условиях проблем с безопасностью на это не стоит надеяться. По мнению Белова, после отмены санкций ЕС европейские компании вряд ли будут принимать активное участие в экономических проектах в Сирии из-за рисков, связанных с безопасностью.
Заявление Каллас последовало через неделю после того, как 13 мая президент США Дональд Трамп в ходе своего ближневосточного турне в Саудовской Аравии пообещал снять с Дамаска «жесткие и парализующие» санкции, несмотря на возражения союзного Израиля. 14 мая Трамп даже провел в саудовской столице переговоры с временным сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа. Правда, в тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на странице соцсети Х написала список американских условий для отмены санкций. Среди них – присоединение Сирии к «соглашениям Авраама 2020 г.», направленным на установление дипотношений арабских государств с Израилем; выдворение из страны «всех иностранных террористов», включая палестинских боевиков; а также содействие в борьбе с остатками «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено на территории России).
Отмена санкций США и ЕС, безусловно, окажет положительное влияние на увеличение экономической активности, что повлияет на процесс восстановления сирийской экономики, говорит президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Пока экономическое возрождение, заметил эксперт, осуществляется за счет денег Катара: катарские фонды сегодня оказывают гуманитарную помощь местным гражданам. Тем не менее для ускоренного восстановительного экономического роста в Сирии сдерживающим фактором продолжает оставаться проблема безопасности и отсутствия политической стабильности, отметил эксперт. Аш-Шараа испытывает сложности с объединением фрагментированных группировок под одной крышей, что приводит к периодическим вспышкам насилия, отметил эксперт: «С одной стороны, для восстановления хозяйства в республике необходимы политическая стабилизация и решение проблемы безопасности. С другой – без нормализации экономики будет сложно провести политическую стабилизацию. Поэтому на данном этапе им потребуется грамотная команда менеджеров».