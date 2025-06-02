«На лезвии бритвы»: на выборах президента Польша разделилась пополам

Во время предвыборной кампании в Польше резко встала проблема украинского кризиса. Сейчас на территории страны находятся 999 000 зарегистрированных украинских беженцев, о чем свидетельствуют отчеты Управления Верховного комиссара ООН от апреля 2025 г. Кроме того, Польша оказала Украине значительную военную помощь общей суммой в 3,7 млрд евро. Как либералы, так и консерваторы в Польше поддерживают идею поставок Украине помощи и усиления давления на Россию. Но и Тшасковский, и Навроцкий выступили против отправки польских войск на Украину, а кандидат от национал-консерваторов еще и заметил, что президент Украины Владимир Зеленский плохо относится к Польше. «Миллионы поляков сегодня хотели бы это заявить, но не могут», – подчеркнул Навроцкий. Кроме того, он выступил против принятия Украины в НАТО, чем вызвал неудовольствие Тшасковского, который обвинил Навроцкого в том, что он «радует» Кремль.