«На лезвии бритвы»: на выборах президента Польша разделилась пополам

«На лезвии бритвы»: на выборах президента Польша разделилась пополамЛиберальный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и консерватор Кароль Навроцкий идут почти вровень
Руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиционной национал-консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) побеждает на выборах президента Польши. Согласно экзитполам от OGB и Ipsos, он набирает 50,7%, а мэр Варшавы, кандидат от правящей либеральной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский— 49,3%.
При этом первые данные после закрытия участков свидетельствовали о победе Тшасковского, который сразу же объявил о своей победе. «Мы победили. Мы победили на лезвии бритвы», – цитирует кандидата издание Fakt. Официальные подсчеты голосов будут продолжаться всю ночь.
Согласно опросу от 29 мая, опубликованному изданием Politico, разрыв между кандидатами был минимален – Тшасковский пользовался 48%-ми симпатий избирателей, в то время как Навроцкий – 47%. В первом туре, который состоялся 18 мая, оба кандидата также получили примерно одинаковое количество голосов – 31,4% у Тшасковского против 29,5% у Навроцкого. Кроме того, Навроцкого поддержали ультраправые кандидаты, занявшие в первом туре третье и четвертое место – Славомир Ментцен от «Конфедерации» и Гржегорж Браун от «Конфедерации польской короны». Сам Тшасковский пользуется поддержкой «Гражданской коалиции» премьера страны Дональда Туска, в то время как руководитель Института национальной памяти Навроцкий связан с оппозиционной национал-консервативной партией «Право и справедливость» (ПиС). Действующий президент страны Анджей Дуда тоже поддерживается ПиС. Всего в стране насчитывается 28,8 млн избирателей.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский известен своими либеральными и проевропейскими взглядами, в частности, он выступает в защиту движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) и права женщин на аборт. При этом его оппонент Навроцкий поддерживает католические ценности и правоконсервативные взгляды ПиС, хоть и не является ее членом, и намерен выстраивать отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Кроме того, Навроцкий уже обвинил правительство Дональда Туска во вредоносной для Польши политике. При этом в адрес самого Навроцкого в России было заведено уголовное дело по обвинению в уничтожении памятников советским воинам, погибшим при освобождении Польши. Политик был объявлен в России в розыск.
Во время предвыборной кампании в Польше резко встала проблема украинского кризиса. Сейчас на территории страны находятся 999 000 зарегистрированных украинских беженцев, о чем свидетельствуют отчеты Управления Верховного комиссара ООН от апреля 2025 г. Кроме того, Польша оказала Украине значительную военную помощь общей суммой в 3,7 млрд евро. Как либералы, так и консерваторы в Польше поддерживают идею поставок Украине помощи и усиления давления на Россию. Но и Тшасковский, и Навроцкий выступили против отправки польских войск на Украину, а кандидат от национал-консерваторов еще и заметил, что президент Украины Владимир Зеленский плохо относится к Польше. «Миллионы поляков сегодня хотели бы это заявить, но не могут», – подчеркнул Навроцкий. Кроме того, он выступил против принятия Украины в НАТО, чем вызвал неудовольствие Тшасковского, который обвинил Навроцкого в том, что он «радует» Кремль.
Победа Тшасковского на выборах усилит позиции правительства Туска, считает советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. Таким образом Польша продолжит следовать в фарватере ЕС, который текущие польские власти хотят видеть как конфедерацию. Тот факт, что и премьер, и будущий президент придерживаются одних взглядов, облегчит ситуацию в Варшаве – внутриполитическое поле станет более стабильным, ведь в случае победы Навроцкого Польша рисковала продолжить период двоевластия, который сложился при представителе ПиС, действующем президенте Дуде. При этом ждать от Тшасковского какой-то новой политики в отношении России не стоит – он критикует Москву с либеральных позиций и не намерен разворачиваться в сторону конструктивного диалога. Результаты выборов демонстрируют серьезный раскол польского общества и полное взаимное непонимание леволибералов и национал-консерваторов как в политике, так и в этике и культуре, что сопровождается высоким эмоциональным накалом, резюмирует эксперт.
В случае победы Тшасковского действительно можно ожидать укрепления позиций правящей «Гражданской коалиции», соглашается научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин. Занятие Тшасковским должности президента облегчит работу соратников Туска по устранению ПиС из политической системы Польши. В частности, речь идет о судебной системе, в которой часть кадров назначена при ПиС и которых правительство Туска хочет поменять. Нынешнее правительство действительно настроено на усиление позиций Польши в ЕС, чему должна помочь победа Тшасковского. По мнению эксперта, при нем Варшава не будет конфликтовать с Евросоюзом, а будет реализовывать свое влияние через брюссельские структуры. Для России ситуация также вряд ли поменяется в силу ориентации Тшасковского и правящей коалиции на антироссийски настроенный ЕС, добавил он.