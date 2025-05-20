Что показали воскресные выборы в трех странах ЕС

Что показали воскресные выборы в трех странах ЕСПопулярность правых растет, однако получить реальную власть они пока не могут
Наиболее острой борьба оказалась в Румынии, где во втором туре сошлись мэр Бухареста Никушор Дан с лидером ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симионом, известным симпатиями к президенту США Дональду Трампу. Симион ранее поддержал снятого после выборов в декабре Кэлина Джорджеску, обвиненного в «пророссийскости». При этом основатель Telegram Павел Дуров обвинил директора французской разведки DGSE Николя Лернера в давлении с целью ограничить «голоса правых» в Румынии. DGSE отвергла эти обвинения. В итоге Симион во втором туре набрал чуть больше, чем в первом, где он лидировал, – 46,3% (5,3 млн голосов), победив в 36 из 47 избирательных округов. Но остальные округа относились к густонаселенным городам, и Дан в итоге победил с 53,7% голосов.
Дану удалось перетянуть на себя большинство голосов не только внутри самой Румынии, но и за ее пределами, говорит преподаватель кафедры политологии МГЛУ Алина Азаренкова. Дана также поддержали западные лидеры и руководство соседней Молдавии, где у многих есть румынское гражданство. Симиону, которого ошибочно называли «пророссийским», удалось заручиться скрытой поддержкой правящих элит Польши, Венгрии и Италии. Ключевым фактором могла стать мобилизация сторонников сошедших с дистанции либеральных кандидатов, вылетевших в первом туре. Это сопровождалось высокой явкой – рекордными за 30 лет 64%, говорит эксперт.
В Португалии по итогам досрочных (третьих с 2022 г.) парламентских выборов коалиция правых и центристских партий «Демократический альянс» во главе с премьером Луишем Монтенегру одержала победу, получив 33% голосов и 89 из 230 мест в парламенте. Без большинства в 116 кресел премьер-министру приходится возглавить правительство меньшинства, и Монтенегру заявил о готовности сделок с оппозицией. Ультраправая партия Chega («Хватит!») получила рекордные для себя 22,6% (58 мест), столько же мест получила Социалистическая партия.
Из-за политического кризиса в Португалии не получается сформировать долгоживущий парламент, были заморожены реформы, страна переживала как жилищный, так и общий экономический кризис, отмечает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Георгий Кутырев. Теперь партиям придется договариваться для принятия бюджета, наиболее вероятным сотрудничеством будет кооперация социалистов и консерваторов из «Демократического альянса» То, что ультраправые разделили второе место с социалистами, – неслыханное явление с момента свержения диктатуры в 1974 г., отмечает Кутырев. «Раньше считалось, что в Португалии, пережившей авторитарный режим, не может быть ультраправых партий. Но из-за миграционной проблемы «Хватит!» набрала неплохой результат среди молодежи», – резюмирует эксперт.
В Польше, где правящей является праволиберальная коалиция «Гражданская платформа», в воскресенье прошел первый тур выборов президента. Он имеет ограниченные полномочия, но обладает правом вето на принятие законов. Больше голосов (31,36%) набрал мэр Варшавы и кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский. Второе место занял представитель оппозиционной партии «Право и справедливость», глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий (29,54%). Второй тур назначен на 1 июня.
Эти показатели демонстрируют растущую поляризацию и неожиданны, так как кандидаты идут «нос в нос», хотя казалось, что Тшасковский выиграет с запасом в 4–5%, отмечает советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. У Навроцкого сохраняются шансы на победу, особенно если ему удастся привлечь других консервативных избирателей, голосовавших, например, за занявшего третье место антиевропейца Славомира Ментцена. Борьба за избирателя перед вторым туром будет жесткой. С большей вероятностью во втором туре победит Тшасковский, так как он несамостоятельная креатура премьер-министра Польши Дональда Туска, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. У Туска, как считает эксперт, есть негласный мандат от ЕС. Это часть общего процесса борьбы правящих элит ЕС с правопопулистами, примерами которого является и давление во Франции и Германии на Марин Ле Пен и «Альтернативу для Германии». Туск представляет европейский истеблишмент, отмечает эксперт.
Итоги выборов демонстрируют озабоченность структур ЕС деструктивной, на их взгляд, деятельностью правых, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Евробюрократия будет вести борьбу с ними еще долго, считает эксперт.