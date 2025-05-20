Что показали воскресные выборы в трех странах ЕС

Эти показатели демонстрируют растущую поляризацию и неожиданны, так как кандидаты идут «нос в нос», хотя казалось, что Тшасковский выиграет с запасом в 4–5%, отмечает советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. У Навроцкого сохраняются шансы на победу, особенно если ему удастся привлечь других консервативных избирателей, голосовавших, например, за занявшего третье место антиевропейца Славомира Ментцена. Борьба за избирателя перед вторым туром будет жесткой. С большей вероятностью во втором туре победит Тшасковский, так как он несамостоятельная креатура премьер-министра Польши Дональда Туска, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. У Туска, как считает эксперт, есть негласный мандат от ЕС. Это часть общего процесса борьбы правящих элит ЕС с правопопулистами, примерами которого является и давление во Франции и Германии на Марин Ле Пен и «Альтернативу для Германии». Туск представляет европейский истеблишмент, отмечает эксперт.