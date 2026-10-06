Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке БПЛА на ПодмосковьеПовреждены жилые дома и автомобили
Молодой человек погиб, еще шестеро были ранены при массированной беспилотной атаке на Московскую область. за ночь были сбиты и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний парень. В Покровском в больницу доставили мужчину с осколочными ранениями. В Истре были госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. В домодедовской деревне Ляхово три человека обратились за медицинской помощью. Они отказались от госпитализации.
В Истре БПЛА повредили 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине. Под ударом оказались хозпостройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа были повреждены фасад и остекление дома. В домодедовском селе Лобаново загорелся частный дом. Еще один дом оказался разрушен в Барыбино, на месте работают спасатели.
Воробьев подчеркнул, что на местах работают экстренные службы. Жители получают необходимую помощь.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 20:30 мск 5 октября до 5:00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 украинских беспилотников. Из них 105 были сбиты на подлете к столице, а большая часть уничтожена на дальних рубежах.
Ночью Росавиация ограничивала работу всех московских аэропортов. На момент публикации мера отменена.