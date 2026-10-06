Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

В поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний парень. В Покровском в больницу доставили мужчину с осколочными ранениями. В Истре были госпитализированы двое жителей Ядромина и Горок, одному из них предстоит операция. В домодедовской деревне Ляхово три человека обратились за медицинской помощью. Они отказались от госпитализации.