Собянин: ночью в сторону Москвы летело 650 украинских БПЛА
С вечера 5 октября до 5:00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 украинских беспилотников. Из нх 105 были сбиты на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, большая часть беспилотных устройств была уничтожена на дальних рубежах.
Ночью Росавиация ограничивала работу всех московских аэропортов. На момент публикации мера действует в авиагавани «Шереметьево».
За месяц силы ПВО уничтожили 9994 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщал Собянин.