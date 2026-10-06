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Собянин: ночью в сторону Москвы летело 650 украинских БПЛА

Инна Шульгина

С вечера 5 октября до 5:00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 украинских беспилотников. Из нх 105 были сбиты на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, большая часть беспилотных устройств была уничтожена на дальних рубежах.

Ночью Росавиация ограничивала работу всех московских аэропортов. На момент публикации мера действует в авиагавани «Шереметьево».

За месяц силы ПВО уничтожили 9994 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщал Собянин.

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