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Главная / Политика /

Силы ПВО за месяц сбили почти 10 000 летевших на Москву БПЛА

Сергей Пахомов
Сергей Мирный / РИА Новости
Сергей Мирный / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 9994 украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, с 1 сентября по 5 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах. 862 беспилотника уничтожены на подлете к Москве», – заявил глава города.

5 октября Собянин заявил, что российские силы ПВО сбили пять украинских дронов, летевших в сторону столицы. По его словам, сотрудники экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

В течение 4 октября на подлете к Москве было сбито 14 украинских беспилотников, сообщил столичный мэр. О последних пяти БПЛА он уведомил в 20:03 мск. Также ночью Росавиация сообщала, что аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

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