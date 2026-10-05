Силы ПВО за месяц сбили почти 10 000 летевших на Москву БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 9994 украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, с 1 сентября по 5 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах. 862 беспилотника уничтожены на подлете к Москве», – заявил глава города.
5 октября Собянин заявил, что российские силы ПВО сбили пять украинских дронов, летевших в сторону столицы. По его словам, сотрудники экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
В течение 4 октября на подлете к Москве было сбито 14 украинских беспилотников, сообщил столичный мэр. О последних пяти БПЛА он уведомил в 20:03 мск. Также ночью Росавиация сообщала, что аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.