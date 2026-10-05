Силы ПВО за месяц сбили почти 10 000 летевших на Москву БПЛА

В течение 4 октября на подлете к Москве было сбито 14 украинских беспилотников, сообщил столичный мэр. О последних пяти БПЛА он уведомил в 20:03 мск. Также ночью Росавиация сообщала, что аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.