Силы ПВО сбили девять беспилотников на подлете к Москве

Ночью Росавиация сообщала, что аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.