Силы ПВО сбили девять беспилотников на подлете к Москве
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сотрудники экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
В течение прошлого дня на подлете к Москве было сбито 14 украинских беспилотников, писал Собянин. О последних пяти БПЛА он уведомил в 20:03 мск.
За день 4 октября дежурные силы ПВО нейтрализовали 280 украинских дронов над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.