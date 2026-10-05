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Силы ПВО сбили девять беспилотников на подлете к Москве

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сотрудники экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

В течение прошлого дня на подлете к Москве было сбито 14 украинских беспилотников, писал Собянин. О последних пяти БПЛА он уведомил в 20:03 мск.

Ночью Росавиация сообщала, что аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

За день 4 октября дежурные силы ПВО нейтрализовали 280 украинских дронов над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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