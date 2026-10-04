Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TATN642,8+0,47%CNY Бирж.12,497+0,67%IMOEX2 290,02+0,56%RTSI864,12+0,56%RGBI111,32+0,12%RGBITR764,85+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве

На этом фоне Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов
Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – уточнил глава города. Таким образом, на подлете к Москве за день было уничтожено 14 украинских беспилотников.

Вечером 4 октября Росавиация вводила ограничения на использование воздушного пространства в районах аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Ведомство отметило, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Позже Росавиация сняла ограничения во «Внуково» и «Домодедово». Следом авиарегулятор сообщил о возобновлении работы и аэропорта «Шереметьево».

Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1222 украинских дрона, четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 559 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгеи, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Читайте также:Силы ПВО сбили шесть дронов, летевших на Москву
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её