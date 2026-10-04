Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к МосквеНа этом фоне Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов
Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – уточнил глава города. Таким образом, на подлете к Москве за день было уничтожено 14 украинских беспилотников.
Вечером 4 октября Росавиация вводила ограничения на использование воздушного пространства в районах аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Ведомство отметило, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Позже Росавиация сняла ограничения во «Внуково» и «Домодедово». Следом авиарегулятор сообщил о возобновлении работы и аэропорта «Шереметьево».
Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1222 украинских дрона, четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 559 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгеи, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.