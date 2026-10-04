Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве

Вечером 4 октября Росавиация вводила ограничения на использование воздушного пространства в районах аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Ведомство отметило, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. Позже Росавиация сняла ограничения во «Внуково» и «Домодедово». Следом авиарегулятор сообщил о возобновлении работы и аэропорта «Шереметьево».