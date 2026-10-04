Силы ПВО за сутки сбили 1222 украинских беспилотника и четыре авиабомбы

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 559 украинских беспилотников самолетного типа. Три человека пострадали в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края. В Ростовской области из-за атаки ВСУ было повреждено остекление теплиц на агропредприятии в Тарасовском районе.