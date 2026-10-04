Силы ПВО за сутки сбили 1222 украинских беспилотника и четыре авиабомбы
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1222 украинских дрона, четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Российская армия нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам военного имущества, местам хранения БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 559 украинских беспилотников самолетного типа. Три человека пострадали в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края. В Ростовской области из-за атаки ВСУ было повреждено остекление теплиц на агропредприятии в Тарасовском районе.