Три человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

4 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что остекление теплиц на агропредприятии в Тарасовском районе было повреждено в результате ночной атаки БПЛА. Поблизости также загорелась сухая трава на площади 400 кв. м, еще один ландшафтный пожар произошел в слободе Чистяково.