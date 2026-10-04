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Три человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае

Сергей Пахомов

Три человека пострадали в результате падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом оперативный штаб региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают оперативные и специальные службы», – говорится в публикации.

4 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что остекление теплиц на агропредприятии в Тарасовском районе было повреждено в результате ночной атаки БПЛА. Поблизости также загорелась сухая трава на площади 400 кв. м, еще один ландшафтный пожар произошел в слободе Чистяково. 

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 559 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгеи, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

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