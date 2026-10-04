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Силы ПВО уничтожили 559 беспилотников над регионами России за ночь

Дарья Снегова

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотников самолетного типа за прошедшую ночь. Об этом сообщило министерство обороны России. Атаки были отражены с 20:00 мск 3 октября до 08:00 мск 4 октября.

По данным Минобороны, дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. В начале ночи были сбиты шесть БПЛА, позже – еще три, общее число достигло девяти. Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков.

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