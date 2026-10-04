Росавиация ввела ограничения на полеты в московских аэропортах
В районах аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом Росавиация сообщила в своем Telegram-канале.
«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации.
Кроме того, 4 октября ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, уточнило ведомство. Эта мера также объясняется обеспечением безопасности полетов.
3 октября Росавиация также неоднократно вводила и снимала ограничения в российских аэропортах, в том числе в «Шереметьево».