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Главная / Общество /

Росавиация ввела ограничения на полеты в московских аэропортах

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В районах аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом Росавиация сообщила в своем Telegram-канале.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации.

Кроме того, 4 октября ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара, уточнило ведомство. Эта мера также объясняется обеспечением безопасности полетов.

3 октября Росавиация также неоднократно вводила и снимала ограничения в российских аэропортах, в том числе в «Шереметьево».

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