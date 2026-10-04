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Силы ПВО за день сбили 280 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Антон Потоков

В период с 08:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО нейтрализовали 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбиты над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В течение дня на подлете к Москве было уничтожено 14 украинских беспилотников, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Вечером 4 октября Росавиация вводила ограничения на использование воздушного пространства в районах аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» для обеспечения безопасности полетов. Позже ограничения были сняты.

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