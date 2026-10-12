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Начнет ли Саудовская Аравия вторжение в Йемен после атаки на Эр-Рияд

США рассматривают вариант своего участия в конфликте против хуситов
Нурлан Гасымов
Армия Саудовской Аравии вооружена самой современной и дорогой техникой, но не может победить йеменских хуситов
Армия Саудовской Аравии вооружена самой современной и дорогой техникой, но не может победить йеменских хуситов / Saudi Ministry of Interior / AFP

Саудовское руководство с 11 октября на неопределенное время приостановило работу международного аэропорта им. короля Халида в Эр-Рияде сразу после самой смертоносной воздушной атаки по объекту с начала ближневосточного кризиса в начале года. Как передают Associated Press и The Wall Street Journal, во время ракетного обстрела ракеты попали в третий и четвертый терминалы, из-за чего аэропорт получил серьезные повреждения, а часть крыши обрушилась на находящихся внутри людей. В результате погибло 12 человек, еще 309 гражданских получили ранения разной степени тяжести, сообщает главное управление гражданской авиации королевства (GACA). Помимо саудовских жителей среди погибших оказались еще граждане США, Бангладеш, Палестины, Египта, Иордании, Сирии и Судана.

Йеменское движение «Ансар аллах» (хуситы) официально пока не взяло на себя ответственность за атаку на Эр-Рияд. Однако вскоре после трагедии представитель подконтрольных хуситам вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари вновь предупредил все авиакомпании не использовать саудовские аэропорты, за исключением расположенных в Мекке и Медине, поскольку они, по его словам, являются целями для йеменских вооруженных сил в условиях продолжающихся боевых действий с Саудовской Аравией. Он также возложил ответственность на саудовские власти за последствия ракетных обстрелов.

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