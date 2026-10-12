Начнет ли Саудовская Аравия вторжение в Йемен после атаки на Эр-Рияд

Саудовское руководство с 11 октября на неопределенное время приостановило работу международного аэропорта им. короля Халида в Эр-Рияде сразу после самой смертоносной воздушной атаки по объекту с начала ближневосточного кризиса в начале года. Как передают Associated Press и The Wall Street Journal, во время ракетного обстрела ракеты попали в третий и четвертый терминалы, из-за чего аэропорт получил серьезные повреждения, а часть крыши обрушилась на находящихся внутри людей. В результате погибло 12 человек, еще 309 гражданских получили ранения разной степени тяжести, сообщает главное управление гражданской авиации королевства (GACA). Помимо саудовских жителей среди погибших оказались еще граждане США, Бангладеш, Палестины, Египта, Иордании, Сирии и Судана.