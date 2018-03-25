Америка требует ужесточить контроль за оборотом оружия
Серия протестов прошла в большинстве крупнейших городов страны
В субботу сотни тысяч американцев вышли на улицы городов с требованием к конгрессу ужесточить контроль над оборотом оружия в США, сообщает ТАСС. Акции были организованы примерно в 800 городах во всех 50 штатах страны
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Самый грандиозный «Марш за нашу жизнь» прошел в Вашингтоне. По оценкам властей, в нем приняли участие до 500 000 человек
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Поводом для массовых протестов стала стрельба в школе города Паркленд 14 февраля. Один из бывших учеников расстрелял 17 человек. Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения в Вашингтоне такого масштабного марша.
На фотографии студенты несут банер «Марш за наши жизни» в Сиэтле
На фотографии студенты несут банер «Марш за наши жизни» в Сиэтле
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Это крупнейшая демонстрация в США, инициированная молодежью, со времен войны во Вьетнаме, отмечает агентство Associated Press
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Множество знаменитостей приняли участие в акции. Пол Маккартни, одетый в черную футболку с надписью «Мы можем закончить вооруженное насилие», присоединился к маршу в Нью-Йорке. Музыкант напомнил, что его друг Джон Леннон также погиб в результате вооруженного насилия, пишет ТАСС
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Президент США Дональд Трамп пока никак не отреагировал на происходящее, несмотря на то что из-за марша его кортежу пришлось изменить маршрут на пути следования в резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде, сообщает «Интерфакс»
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Плакат протестующих гласит: «Вторая поправка убивает нас». Участники марша в Сакраменто, Калифорния
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Плакаты участников протеста в Лос-Анджелес гласят: «Обманщик», «Импичмент», а также поддерживают учителей: «Готовился, чтобы быть учителем, а не снайпером», написано на одном из них
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Студенты в Сиэтле несут плакат со списком имен людей, погибших в результате вооруженного насилия
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Одна из участниц марша в Сан-Франциско, одетая в костюм статуи Свободы, изображает ее смерть. Плакат гласит: «Америка ты умнее и лучше, чем это»
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После окончания «Марша за наши жизни» некоторые участники оставили свои плакаты около Белого дома
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Марш за ужесточение контроля за оборотом оружия также поддержали и в других странах мира. Так одна из демонстраций прошла на Гаити в Порт-о-Пренсе
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А в Колумбии люди собрались за пределами посольства США в Боготе
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