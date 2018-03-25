Америка требует ужесточить контроль за оборотом оружия

Jason Redmond / REUTERS

Поводом для массовых протестов стала стрельба в школе города Паркленд 14 февраля. Один из бывших учеников расстрелял 17 человек. Именно школьники из Паркленда стали инициаторами проведения в Вашингтоне такого масштабного марша.

На фотографии студенты несут банер «Марш за наши жизни» в Сиэтле



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