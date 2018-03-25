Политика / Безопасность и право

Америка требует ужесточить контроль за оборотом оружия

Серия протестов прошла в большинстве крупнейших городов страны
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