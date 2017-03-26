Полицейского с акции в Москве доставили в больницу с черепно-мозговой травмой

В центре Москвы черепно-мозговую травму получил полицейский, работавший на акции против коррупции. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления МВД, «сотруднику московской полиции одним из участников акции был нанесен удар по голове». Пострадавший доставлен в больницу.

После 17.00 с Тверской стали сообщать, что один омоновец получил удар ногой по голове и потерял сознание. Например, микроблог Русской службы BBC сообщил, что удар нанес участник акции. Как сообщал Republic, полиция начала жестко отвечать и применять дубинки.

На акции, которую власти называют незаконной и несанкционированной, были задержаны не менее 700 человек, по оценке проекта «ОВД-инфо». ГУ МВД Москвы оценило численность участников в 7000-8000 человек, а задержанных на 18.17 было около 500. В мэрии действия полиции на акции назвали безукоризненными.

По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Это «Интерфаксу» сообщила представитель столичного главка ведомства Юлия Иванова. «Сегодня в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы», - сказала она. По ее словам, в больницу его доставили в тяжелом состоянии.