Батальон военной полиции вернулся в Россию из Сирии

Командующий 58-й армией Минобороны России генерал-майор Евгений Никифоров сообщил, что из Сирии вернулся батальон военной полиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО МО России.

«Этот нелегкий экзамен вы сдали. Оценку вам, самое главное, поставил народ Сирии, где вы с честью выполнили все задачи. Самое главное – вы все вернулись», – сказал Никифоров. По его словам, батальон вернулся без потерь.

Батальон дислоцировался в Чечне и был отправлен в Сирию в декабре 2016 г. В Алеппо он обеспечивал правопорядок, а также безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном возвращению военнослужащих. «Впервые в истории Вооруженных сил России батальон военной полиции применялся за пределами нашей страны… Они с честью справились с поставленными задачами и внесли важный вклад в налаживание мирной жизни в САР», – написал Кадыров в Instagram.

За то, что батальон из Чечни успешно выполнил задания в Сирии, глава республики был награжден высшей наградой военной полиции России – медалью «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка».