Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Трампа после удара США по авиабазе

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа после того, как американские военные в пятницу атаковали авиабазу правительственных войск в Сирии.

На рисунке изображен улыбающийся Трамп с вытянутыми перед собой руками. Вместо пальцев у него ракеты, одна из которых уже стартовала. Рядом надпись: «В апреле делай все, что хочешь».

США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.