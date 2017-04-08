Тиллерсон назвал ожидаемой реакцию России на авиаудар США по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что реакция России на авиаудар американских военных по авиабазе в Сирии была ожидаемой. В то же время, по словам Тиллерсона, она разочаровала его. Ранее госсекретарь заявил, что Россия не смогла предотвратить химические атаки в Сирии.

США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.