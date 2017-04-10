Рейтинг одобрения Трампа резко вырос после удара по Сирии – CBS

Рейтинг одобрения работы американского президента Дональда Трампа существенно увеличился после принятого им решения нанести авиаудар по аэродрому в Сирии. Таковы данные опроса телеканала CBS News.

Доля одобряющих работу президента США в конце марта составляла 35%, согласно данным Gallup. На данный момент деятельность Трампа поддерживают 43% респондентов, сообщает CBS News.

Телеканал проводил опрос с 7 по 9 апреля. В исследовании участвовали более 1000 респондентов.