На Ямале задержаны 20 человек по подозрению в содействии экстремизму

Сотрудники Росгвардии и ФСБ задержали в Ноябрьске (Крайний Север) 20 человек по подозрению в содействии экстремистской деятельности, передает пресс-служба регионального отдела Росгвардии.

«В городе Ноябрьске при силовой поддержке ОМОН "Север" Росгвардии задержаны подозреваемые в содействии осуществлению экстремистской деятельности», — пояснили в пресс-службе.

Помимо этого 17 человек были задержаны за нарушение миграционного законодательства. У задержанных изъяли религиозную литературу радикального толка и электронные носители информации.