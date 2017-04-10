ООН отказалась оценивать правомочность ударов США по Сирии

Секретариат ООН не будет оценивать правомочность действий США, которые нанесли авиаудар 7 апреля по сирийскому аэродрому без одобрения Совета безопасности всемирной организации. С таким заявлением выступил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы не будем углубляться в вопрос о том, правомочно это или нет», - сказал он. Решение секретариата ООН он не стал объяснять. «Это наша позиция», - добавил Дюжаррик.

На прошлой неделе госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу ABC заявил, что сирийский народ должен решить судьбу президента Сирии Башара Асада. «Наш главный приоритет - поражение ИГ. Как только мы завершим битву против ИГ, и пока все идет хорошо, тогда мы надеемся обратить свое внимание на соглашения по прекращению огня между оппозиционными силами и режимом Асада», - говорил он.