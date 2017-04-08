Лавров и Тиллерсон обсудили авиаудар США по авиабазе в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, говорится в сообщении российского МИДа.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии после авиаудара американских военных по авиабазе правительственных войск в Хомсе. Лавров выразил мнение, что нападение на аэродром играет на руку террористам и создает дополнительные угрозы глобальной безопасности.

Министр также заявил, что информация о применении сирийскими военными химоружия в Идлибе не соответствует действительности.

Главы внешнеполитических ведомств России и США договорились продолжить обсуждение положения дел в сирийском урегулировании при личной встрече. Тиллерсон планирует посетить Россию 11-12 апреля.