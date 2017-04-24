Минобрнауки: взрыв в Дагестане произошел не в школе, а в компьютерном клубе

Компьютерный клуб в селении Агвали в Дагестане, где произошел взрыв, не имеет отношения к местной школе. Об этом сообщает Минобрнауки России со ссылкой на региональные органы Управления образования республики Дагестан. При этом зампред правительства республики Рамазан Джафаров заявил, что гранату в компьютерный клуб в Дагестане принес не ребенок, а 20-летний молодой человек. «Предположительно, он является сыном хозяина здания, в котором находится компьютерный клуб. Он забрал ее у кого-то из детей», – рассказал Джафаров, уточнив, что, скорее всего, взрыв был непреднамеренный.

По факту взрыва СКР завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ход его расследования взял на личный контроль заместитель председателя СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В понедельник, 24 апреля, в селении Агвали в компьютерном клубе взорвалась ручная боевая граната. В результате взрыва один несовершеннолетний погиб, еще 11 получили ранения.