В Госдуму внесен законопроект об упрощении получения российского гражданства

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который упрощает процедуру получения вида на жительство и гражданства России для «носителей русского языка».

Сейчас для получения российского гражданства человеку, признанному «носителем русского языка», нужно предоставить документы, подтверждающие отказ от иностранного гражданства. Как отмечается в пояснительной записке, для некоторых граждан «получение вышеуказанной справки невозможно ввиду отказа о её выдаче со стороны властей отдельных государств, в частности Украины и других стран, в частности, входящих в состав СНГ».

Граждане таких стран, перечень которых должно составить правительство России, смогут не предоставлять справку об отказе от своего прежнего гражданства. «Принятие данного проекта федерального закона необходимо, чтобы не допустить ужасающей несправедливости, при которой все эти люди не будут иметь возможность жить в той стране, в которой они хотят жить, только по причине упорства и бескомпромиссной, ничем не обоснованной позиции властей государства, гражданами которого эти люди являются», – говорится в пояснении к документу.