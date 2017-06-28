Бастрыкин сообщил о снижении преступности в России на 14%

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о снижении преступности в России на 14%, передает «РИА Новости».

«В целом по России также отмечается снижение числа преступлений на 14%», — сказал он на совещании с руководителями следственных органов СКР по Центральному федеральному округу.

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, за пять месяцев 2017 г. в ЦФО «зарегистрировано почти 194 000 преступлений, что на 16% меньше, чем за этот же период прошлого года».

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в ЦФО выше среднероссийского показателя (22,6%) и составил почти 25%. Наибольший процент подобных преступлений в округе зарегистрирован в Рязанской (30,8%) и в Тульской (28,3%) областях.