Со склада штаба Навального изъяли 205 000 газет и листовок

Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков сообщил, что следователи изъяли со склада штаба политика 205 000 газет и листовок, а также браслеты, значки, шары. По словам Волкова, на некоторых предметах «написано только "Навальный 20!8" и больше ничего». «Их тоже будут на экстремизм анализировать, очевидно», – написал он в Facebook.

«Слов нет от злости, если честно; у нас каждая копейка на счету, а то, что у нас украли, — это сотни тысяч рублей денег жертвователей кампании», – добавил он.

Волков также сообщил, что в штабе политика в Вологде «при обыске на предмет поиска "возможно экстремистских материалов" изымают наклейки в виде буквы Н».

Ранее региональным штабам Навального перестали согласовывать установку кубов и проведение пикетов в целях информирования граждан о его намерении выдвигаться в президенты. Сторонники политика из 58 штабов планируют провести 8–9 июля акцию «Большой субботник» с уличной агитацией силами волонтеров.