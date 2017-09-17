В Британии задержан второй подозреваемый в причастности к теракту в метро

В рамках расследования теракта в лондонском метро задержан второй подозреваемый, сообщили в правоохранительных органах. 21-летний мужчина был арестован в Лондоне в субботу около 23.50 по местному времени.

Накануне по подозрению в причастности к теракту был задержан 18-летний молодой человек.

Взрыв произошел утром 15 сентября, приблизительно в 8.20 по местному времени. Полиция рассматривает ЧП как теракт. По последним данным, травмы в результате взрыва получили 29 человек. Погибших нет.

Как писали СМИ, после взрыва в метро была обнаружена еще одна самодельная бомба. Ее обезвредили саперы.