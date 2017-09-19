Российский легкоатлет погиб от ножевого ранения

Российский легкоатлет, призер соревнований по спортивной ходьбе Николай Иванов погиб от ножевого ранения в Москве, рассказала ТАСС личный тренер спортсмена Татьяна Фролова.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что 23-летний спортсмен был ранен ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова. Он был госпитализирован в больницу, где через час скончался.

По словам Фроловой, Иванов получил ранение, вступившись за девушек, к которым приставал неизвестный. Об этом также сообщил «Р-спорту» тренер легкоатлета Сергей Осипов. По его словам, спортсмен скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Фролова отметила, что Иванов был «очень перспективным» спортсменом, на его счету есть серебро молодежного первенства России 2015 г. и награды других внутрироссийских соревнований. По мнению Осипова, спортсмен показывал хорошие результаты, «на молодежном первенстве России всегда в призах был, по мастерам шел».

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).