Спорт

«Олимпийский дебют» советской сборной

65 лет назад в Хельсинки прошли летние Игры, в которых впервые приняла участие сборная СССР
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