«Олимпийский дебют» советской сборной
65 лет назад в Хельсинки прошли летние Игры, в которых впервые приняла участие сборная СССР
65 лет назад, 19 июля, в Хельсинки начались XV летние Олимпийские игры – первые, в которых приняла участие сборная СССР (на фото)
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От Советского Союза в столицу Финляндии приехали 295 спортсменов СССР из 10 союзных республик. На фото первая в истории СССР олимпийская чемпионка, метательница диска Нина Ромашкова
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На фото советский и американский баскетболисты Отар Коркия и Клайд Лавлетт позируют с финской девочкой. Советская сборная завоевала серебряную медаль на играх в Хельсинки
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Советская сборная сразу закрепилась на высоких позициях, заняв в командном зачете второе место после США. На фото Александра Чудина, занявшая второе место в состязаниях по метанию копья
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Спортсмены СССР завоевали 71 медаль (22 золотые, 30 серебряных, 19 бронзовых). На фото советские спортсмены – чемпионы в академической гребле («восьмерка»)
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Советская женская сборная команда по гимнастике
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Мария Голубничая (справа) стала второй в беге на 80 метров с барьерами
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Владимир Сухарев (вверху) занял пятое место в забеге на 100 метров
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Советская делегация на Олимпийских играх в Хельсинки
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Советская гимнастка Мария Гороховская, олимпийская чемпионка 1952 года в командном первенстве
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Советский боксер Виктор Медонов и американец Чарльз Эдкинс
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Болельщики на стадионе во время футбольного матча между сборными командами СССР и Югославии
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Леонид Щербаков (слева) получил серебряную медаль в тройном прыжке
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Советские легкоатлеты Борис Токарев, Лев Каляев, Леван Санадзе и Владимир Сухарев – серебряные призеры в эстафете 4 х 100
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Гимнаст Владимир Беляков, олимпийский чемпион 1952 года в командном первенстве
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