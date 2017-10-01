В Якутии введен режим ЧС в связи с аварией на ГРЭС

Глава МЧС России Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации в Якутии в связи с отключением электроэнергии, отопления и воды из-за аварии на ГРЭС.

«Я ввожу режим ЧС на территории Республики Саха (Якутия). Вызывайте всех руководителей — и в городе Якутске, и во всех районах, где было отключение энергетики. Оперативные группы должны быть на каждом объекте, и обеспечьте поэтапное подключение электроэнергии на всех, в первую очередь социально значимых объектах», — сказал Пучков.

В воскресенье в 16.06 по местному времени (10.06 мск) на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. В результате срабатывания защиты станция разгрузилась до нуля с потерей собственных нужд. Из-за резкого повышения нагрузки разгрузилась и Якутская ТЭЦ.

Без электроэнергии, отопления и воды остался город Якутск и четыре муниципальных района. Это более 33 000 жилых домов.