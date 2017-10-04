Начальник полиции Москвы ушел на пенсию

Замначальника ГУ МВД Москвы, начальник полиции города Вячеслав Козлов ушел в отставку. Как сообщает сайт управления, он решил уйти на пенсию в связи с достижением предельного возраста для службы в органах внутренних дел. От занимаемой должности он был освобожден 3 октября.

Козлов продолжит работу в главке в качестве федерального государственного гражданского служащего.

На руководящих должностях в органах внутренних дел Москвы Козлов служил с 1981 г. Тогда он был назначен заместителем командира роты ГУВД Мосгорисполкома. С 1998 г. он командовал отрядом милиции особого назначения при ГУВД Москвы, в этот период его не раз отправляли в командировки на Северный Кавказ. В 2007 г. он стал замначальника ГУВД Москвы - начальником милиции общественной безопасности. В 2001 г. он был назначен замначальника полиции – начальником управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве с присвоением звания «генерал-майор полиции». В нынешней должности он находился с декабря 2016 г.

Вячеслав Козлов является кавалером ордена Мужества, ордена Почета и ордена «За личное мужество».