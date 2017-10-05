Акционеры Альфа-банка судятся с Fusion GPS из-за приписанного им влияния на выборы в США

Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан обратились в окружной суд Вашингтона с иском к вашингтонской политологической фирме, проводящей частные расследования, Fusion GPS и ее основателю Глену Симпсону – одному из авторов «досье на (президента США Дональда) Трампа», пишет Politico. В собранных материалах «Альфа-банк» предстает в роли агента российской власти, пытавшейся повлиять на американские выборы. Бизнесмены отметили, что документ содержит непроверенные утверждения, которые они рассматривают как клевету, наносящую ущерб их личной и профессиональной репутации. Предмет иска – компенсация этого ущерба.

«Даже несмотря на то, что досье содержало в себе непроверенные утверждения, ответчики, проявив безответственность и утратив контроль, позволили ему просочиться в СМИ, которые нацелились на срочные новости по самой горячей теме – кандидатуре Трампа», - говорится в исковом заявлении. Исследование Fusion GPS и бывшего репортера Wall Street Journal Симпсона публиковалось в New York Times, Washington Post, Yahoo, CNN и других.

В конце мая стало изместно, что Фридман, Авен и Хан подали жалобу на BuzzFeed в районный суд Манхэттена. Они также требуют признать издание виновным в дискредитации и взыскать с него компенсацию. Сумма иска не называется. Издание рассматривало подачу иска как попытку запугивания.

Представитель Fusion GPS отказалась комментировать иск.

Ранее сообщали собеседники Reuters, FusionGPS наняла для расследования бывшего агента спецслужб Великобритании 52 -летнего Кристофера Стила. Фирма начала расследование в интересах неких республиканцев, которые хотели помешать Трампу стать кандидатом в президенты от партии. Называлось имя экс-губернатора Флориды Джеба Буша, брата 43-го президента США и сына 41-го президента США. После того как Трамп все же был выдвинут, расследование продолжилось в интересах собственно FusionGPS, которая передавала компромат демократам и журналистам.