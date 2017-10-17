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Представитель Мединского объяснил ошибку с оппонентами диссертации министра

«Новая газета» ошиблась с оппонентами докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского, заявил «Ведомостям» его представитель. Оппонентами на защите докторской Мединского были профессора Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев, сказал представитель министра культуры. Однако на сайте ВАК в автореферате Мединского указаны те оппоненты, о которых писала «Новая газета». «Это вопросы к ВАК [почему у них на сайте такой автореферат]. Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме», – сказал представитель Мединского. Он также прислал «Ведомостям» «подлинный автореферат диссертации», где указаны фамилии Семина, Тымчика и Королева.

В понедельник «Новая газета» опубликовала материал, в котором указала, что профессора, указанные в качестве оппонентов защиты докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского, заявили, что не являлись оппонентами на защите его диссертации. В качестве оппонентов в автореферате диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» указаны доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Гасанов умер, а два других профессора заявили в разговоре с изданием, что не были оппонентами на защите диссертации Мединского.

Иван Бабицкий, один из ученых, подавших заявление на лишение Мединского степени, сказал «Ведомостям», что у Мединского два разных автореферата: один находится в Высшей аттестационной комиссии и РГСУ, где Мединский защищался, другой – в Российской государственной библиотеке. «Об этом мы писали в своем заявлении», – говорит Бабицкий. Однако в обоих среди оппонентов указаны те ученые, имена которых приводит «Новая газета».

В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории большинством голосов принял решение поддержать заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Пока это рекомендация совета, окончательное решение примет президиум ВАК, который состоится 20 октября. По словам экспертов, традиционно президиум ВАК поддерживает рекомендацию, высказанную экспертным советом. Представители Мединского говорили, что мнение совета – «это всего лишь рекомендация и никакого последствия она не имеет, все будет решаться на следующем [уровне] – на президиуме ВАК».

Заявление о лишении министра культуры ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По мнению заявителей, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» пестрит грубыми ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету».