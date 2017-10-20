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Видеоигра в аплодисменты Си Цзиньпину стала популярной в Китае

Китайский интернет-гигант Tencent выпустил бесплатную игру для смартфонов специально к проходящему сейчас съезду Коммунистической партии КНР. Она называется «Аплодисменты Си Цзиньпину: отличная речь». В ней пользователи соревнуются в том, кто активнее «похлопает» выступающему на съезде лидеру страны. Как отмечает The Wall Street Journal, игра пользуется популярностью у китайцев и они обсуждают свои результаты в социальных сетях.

Сначала пользователи смотрят отрывки из выступления Си на открытии съезда в среду. Затем у них есть 19 секунд на то, чтобы виртуально поаплодировать ему, стараясь как можно быстрее нажимать пальцами на экран смартфона. Ко второй половине дня четверга пользователи сделали в общей сложности более 1 млрд хлопков.

В последнее время Пекин пытается усилить контроль над китайскими технологическими компаниями. Власти ведут переговоры о покупке их акций и хотят влиять на их корпоративные решения. Также в сентябре они оштрафовали Tencent, Weibo и Baidu за наличие порнографии, фейковых новостей и другого запрещенного контента на их платформах. Поэтому этой игрой Tencent пытается подчеркнуть свой патриотизм, пишет WSJ. Но использование образа Си — рискованный шаг. Летом в китайских соцсетях под запретом оказался Винни-Пух после того, как в интернете стали популярны мемы о схожести Си с этим медвежонком.