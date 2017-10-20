Мединский поблагодарил президиум ВАК за «взвешенный и честный подход»
Министр культуры Владимир Мединский считает, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) подошел к рассмотрению «дела о диссертации» взвешенно. Ранее ВАК рекомендовала Минобрнауки не лишать министра степени доктора.
Ведомство в скором времени подготовит соответствующий приказ на основании решения президиума. Данный документ Минобрнауки окончательно закрепит решение относительно ученой степени Мединского.
«Президиум ВАК более двух часов сегодня разбирал мое "дело о диссертации". Благодарю ученых за взвешенный и честный подход», — написал Мединский в Twitter.
В свою очередь глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что окончательное решение по вопросу о научной степени Мединского примет возглавляемое ей ведомство через две недели. «Я очень счастлива, что закончилась процедура», — передает ее слова «РИА «Новости». Она поблагодарила министра за «правильные, четкие ответы», которые он давал на протяжении полутора часов во время заседания президиума ВАК.
В октябре экспертный совет ВАК рассмотрел работу министра и рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Тогда за лишение проголосовали 17 из 21 ученых, трое были против лишения, один воздержался. Ранее министр образования Ольга Васильева говорила, что в диссертации министра нет плагиата.